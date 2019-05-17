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Spor Toto 1. Lig’de normal sezon bitiyor!
TFF 1.Lig

Spor Toto 1. Lig’de normal sezon bitiyor!

Spor Toto 1. Lig'de oynanacak maçların ardından play-off oynayacak son iki takımın yanı sıra play-off eşleşmeleri belli olacak.

17 Mayıs 2019 12:14

Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor’un Süper Lig’e çıkmayı garantilediği Spor Toto 1. Lig’de Hatayspor ve Osmanlıspor’dan sonra play-off oynayacak son iki ekip yarınki müsabakalarla belli olacak.

Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor’un küme düştüğü ligde play-off’ta mücadele edecek son iki ekip için üç aday bulunuyor. 57 puanlı Altınordu, 56 puanı bulunan Gazişehir Gaziantep ve 55 puanlı Adana Demirspor, adlarını play-off’a yazdırmaya çalışacak.

Bu ekipler son hafta maçlarını deplasmanda oynayacak. Altınordu Giresunspor’la, Gazişehir Gaziantep Kardemir Karabükspor’la, Adana Demirspor da Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Yarınki müsabakaların ardından ligdeki sıralamalarına göre takımların play-off yarı final eşleşmeleri de belirlenecek. Play-off finalini kazanacak takım adını Süper Lig’e yazdıracak.

İHTİMALLER

Altınordu ve Gazişehir Gaziantep son haftayı galibiyetle tamamlamaları halinde play-off’ta mücadele edecek.

Sezon sonunda Altınordu ile Adana Demirspor’un olası puan eşitliğinde Adana Demirspor rakibini geride bırakacak. Altınordu ile Gazişehir Gaziantep’in aynı puana sahip olması durumunda ise sıralama genel averaja göre belirlenecek.

 YARININ PROGRAMI

Spor Toto 1. Lig’de yarın saat 16.30’da başlayacak 5 karşılaşma şöyle:

İstanbulspor-Abalı Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

Adanaspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Gençlerbirliği-Adana Demirspor (Eryaman)

Son güncelleme 12:15 | 17 Mayıs 2019
Abalı Denizlispor Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig
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2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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