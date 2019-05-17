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Son dakika! UEFA’dan Beşiktaş’a müjde Trabzonspor’a kötü haber!
Uefa

Son dakika! UEFA’dan Beşiktaş’a müjde Trabzonspor’a kötü haber!

UEFA, yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın FFP anlaşmalarına uyduğunu ve takip sürecinin sonlandığını belirtti. UEFA, Trabzonspor'un 2016 anlaşmasına uymadığını ve üst kurula sevk edildiğini açıkladı.

17 Mayıs 2019 19:38

UEFA, Beşiktaş Kulübü’nün Mayıs 2015’te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarıyla tamamladığını açıklarken, Trabzonspor’un ise başarısız olduğunu ve bir üst kurula sevk edildiğini duyurdu.

UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor kararını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Beşiktaş, Mayıs 2015’te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarılı bir şekilde tamamlarken, siyah beyazlı kulübün denetim süreci sona erdi. Trabzonspor’un ise Mayıs 2016’da imzaladığı FFP anlaşmasında başarısız olduğu kaydedilirken, bordo mavili kulübün bir üst kurula sevk edildiği duyuruldu.

Son güncelleme 19:50 | 17 Mayıs 2019
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