SON DAKİKA | Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş’ta 2 eksik!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor ile cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmana tedavisi süren Gökhan Gönül ile sağ baldırında ağrısı devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

İstasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlılar, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Taktik programların ardından Beşiktaş antrenmanı, çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medel kadroda, Gökhan Gönül ile Dorukhan yok

Siyah-beyazlı takımın Trabzonspor kadrosuna Gary Medel dahil edilirken, Gökhan Gönül ile Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, kadroda şu oyunculara yer verdi:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Gary Medel, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Necip Uysal, Enzo Roco, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Shinji Kagawa, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Cyle Larin, Güven Yalçın, Burak Yılmaz, Mustafa Pektemek.