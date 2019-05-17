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SON DAKİKA | Tahkim Kurulu, Samudio’nun cezasını 1’e indirdi
Futbol

SON DAKİKA | Tahkim Kurulu, Samudio’nun cezasını 1’e indirdi

Spor Toto Süper Lig'i 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor Galatasaray maçında kırmızı kart gören futbolcu Samudio'ya rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını 1 resmi müsabakaya indirdi. 

17 Mayıs 2019 15:40

Spor Toto Süper Lig’i 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor Galatasaray maçında Emre Akbaba’nın ayağının kırıldığı pozisyonda maçın hakemi Serkan Çınar tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Samudio’nun cezası belli oldu. Samudio’nun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio’ya rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını 1 resmi müsabakaya indirdi.

Tahkim Kurulu’nun aldığı kararlar şu şekilde:

1. E.2019/182- K.2019/198

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 09.05.2019 tarihli E.2018-2019/941 K.2018-2019/1153 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 140.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Kale Arkası G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamında ki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2019/182- K.2019/199

Çaykur Rize Spor A.Ş.’nin futbolcusu Braian Jose Samudio Segovia ile ilgili PFDK’nın 16.05.2019 tarihli E.2018-2019/966 K.2018-2019/1183 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Çaykur Rize Spor A.Ş.’nin futbolcusu Braian Jose Samudio Segovia’nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.

17 Mayıs 2019 Türkiye nefesini tuttu! Final Four`da Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı bekleniyor Ülkemizi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko`nun Euroleague Final Four`da heyecan start alıyor! 19 Mayıs`ta bir Türk takımının finalde olacağı organizasyona İspanya`nın Vitoria-Gasteiz şehri ev sahipliği yapacak. İlk maç Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında bu akşam 19.00`da oynanacak. 22.00`da da CSKA Moskova ile Real Madrid karşılaşacak. Final Pazar günü 21.30`da oynanacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:38 | 17 Mayıs 2019
Çaykur Rizespor galatasaray Samudio spor toto süper ligi
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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