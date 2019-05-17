Son dakika Juventus Massimiliano Allegri ile yolların ayrıldığını açıkladı

İtalya Serie A’da 8 yıl üst üste şampiyon olan Juventus’ta teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolların ayrıldığını duyuruldu. İtalyan teknik adam, takımının başında son kez Atalanta karşılaşmasında çıkacak.

Cristiano Ronaldo transferiyle Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefiyle sezona başlayan İtalyan devi, Serie A’da rakipsiz olsa da Devler Ligi’nde hedefine ulaşamadı.

İtalyan teknik adam ile yapılan toplantı sonrasında Torino ekibi, gelecek sezon Allegri ile çalışmayacaklarını açıkladı.

16 Temmuz 2014’te Juventus’ta görevine başlayan Allegri, 269 maçta takımının başında sahaya çıktı. 51 yaşındaki teknik adam siyah-beyazlı ekiple 5 Serie A şampiyonluğu yaşadı.