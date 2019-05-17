Sofiane Feghouli: Sezon başında fazla oynamadım ama…

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Cezayirli futbolcu, Medipol Başakşehir ile 19 Mayıs Pazar günü oynayacakları maçın final niteliğinde olduğunu anlatarak, “Açıkçası maç için sabırsızlanıyorum. Çok motive bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu son final, biz de ona göre hazırlanıyoruz. 50 bin taraftarımızın önünde oynayacağız. Başakşehir ile aynı puandayız. Taraftarımızın önünde oynayacağımız için onların üzerinde baskı olacak. Maça hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor. O maçı alacağımızı umuyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray şampiyon olursa kazanacağı para... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig`in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçı kazandığı takdirde şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi gelirin de sahibi olacak. Şampiyon olması halinde, sarı-kırmızılı takımın bu sezon elde edeceği gelir 450 milyon lirayı bulacak. İlgili Haberi Oku

Sofiane Feghouli, bu sezon ortaya koyduğu etkili performansla ilgili soruyu, “Bu sene sakatlık yaşamadım. Dolayısıyla daha fazla maça çıkıyorum. Sezon başında fazla oynamadım ama kendimi bırakmadım ve mücadelemi devam ettirdim. Yaşın da getirdiği bir olgunluk var. 29 yaşındayım, artık eskisi gibi görmüyorum. Bütün bunlar performansımı etkileyen faktörlerdi” şeklinde yanıtladı.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu dolayısıyla çok mutlu olduklarını aktaran Feghouli, “Sezon başındaki hedeflerimiz arasında Türkiye Kupası’nı da almak vardı. Benim de hedeflerim arasında kupa vardı. Galatasaray’a geliş amacım da buydu. Çünkü Galatasaray’dan önceki kariyerimde hiç kupa kazanmamıştım” diye konuştu.