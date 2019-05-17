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PFDK Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin ardından Akhisarspor’a ceza yağdırdı.
Akhisarspor

PFDK Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin ardından Akhisarspor’a ceza yağdırdı.

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Akhisarspor Galatasaray finalinin ardından cezaları açıkladı. Kırmızı kart gören Miguel Lopes 1 maç men cezası alırken Cem Kavçak'a da 1 maç soyunma odasına girmeme cezası verildi. Akhisarspor'a kupa seremonisine katılmadığı için 200 bin TL para cezası verilirken Güray Vural'a da maç sonu açıklamalarından ötürü 1 maç men cezası verildi.

17 Mayıs 2019 19:33

PFDK’nın kararları şöyle:

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 17.05.2019 tarih ve 79 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

AKHİSARSPOR Kulübünün, 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübünün, kupa törenine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES’in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi CEM KAVÇAK’ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi ALİ YILMAZ’ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi ZEKERİYA GÜNEŞ hakkında, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş se de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM EVREN ACAR hakkında, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş se de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu GÜRAY VURAL’ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu CANER OSMANPAŞA’nın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.”

16 Mayıs 2019 Akhisarspor`dan hakem Suat Arslanboğa`ya çok sert tepki... `Allah belasını versin!` Ziraat Türkiye Kupası Finali`nde Galatasaray`a 3-1 mağlup olan Akhisarspor`da futbolcular maçın hakemi Suat Arslanboğa`ya ateş püskürdü. Kaptan Güray Vural, maçtan sonra katıldığı canlı yayında``Yazıklar olsun Suat Arslanboğa`ya! Allah belasını versin ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:34 | 17 Mayıs 2019
Akhisarspor Güray Vural
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