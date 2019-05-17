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Dünyadan Futbol

Maynor Figueroa babasının ölüm haberini sahada aldı

Yıllarca Premier Lig'de de forma giyen Maynor Figueroa, Houston Dynamo-Portland Timbers karşılaşması sonrasında babasını ölüm haberini aldı. Honduraslı futbolcu gözyaşlarına hakim olamayarak kendisini yere bıraktı.

SKOR DIŞ HABER 17 Mayıs 2019 10:00

MLS ekipleriden Houston Dynamo forması giyen Maynor Figueroa, Portland Timbers ile oynadıkları maçtan sonra hayatının en kötü haberini aldı.

Honduraslı futbolcu, uzun süredir hastalıkla savaşan babasının hayatını kaybettiğini maçtan sonra haber alınca üzüntüden kendisini yere bıraktı.

Takım arkadaşları olan aynı zaman Honduraslı Boniek Garcia ve Albert Ellis, 36 yaşındaki futbolcuya maç sonunda kötü haberi verdi.

Figueroa’nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüntüler tribünden çekilirken, oyuncuyu takım arkadaşları teselli edip soyunma odasına destekle götürdü.

Son güncelleme 10:02 | 17 Mayıs 2019
Houston Dynamo Maynor Figueroa mls
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