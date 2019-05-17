Maynor Figueroa babasının ölüm haberini sahada aldı

MLS ekipleriden Houston Dynamo forması giyen Maynor Figueroa, Portland Timbers ile oynadıkları maçtan sonra hayatının en kötü haberini aldı.
Honduraslı futbolcu, uzun süredir hastalıkla savaşan babasının hayatını kaybettiğini maçtan sonra haber alınca üzüntüden kendisini yere bıraktı.
Takım arkadaşları olan aynı zaman Honduraslı Boniek Garcia ve Albert Ellis, 36 yaşındaki futbolcuya maç sonunda kötü haberi verdi.
Figueroa’nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüntüler tribünden çekilirken, oyuncuyu takım arkadaşları teselli edip soyunma odasına destekle götürdü.