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MAÇ SONUCU | Altay 4-0 Birevim Elazığspor | Spor Toto 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Altay 4-0 Birevim Elazığspor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig’in son haftasında Altay sahasında Birevim Elazığspor’u konuk etti. Mücadele Altay'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Siyah-beyazlılarda oyuncu ve aynı zamanda yardımcı antrenör Murat Uluç, bu karşılaşmayla futbol yaşantısına nokta koydu. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Uluç, jübile maçında golünü atarak yeşil sahalara veda etti. Tecrübeli oyuncu sahayı arkadaşlarının omzunda terk etti.

17 Mayıs 2019 21:11

Spor Toto 1. Lig’de 34. ve normal sezonun son haftasında Altay, sahasında Birevim Elazığspor’u 4-0 mağlup etti. Altay ligi 47 puanla 10. sırada bitirdi. Elazığspor ise 25 puanla 17. sırada kaldı.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig’de 4 maça çıktıktan sonra Altay’da yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başlayan Murat Uluç, ligde 34. ve son hafta maçında Birevim Elazığspor karşısında müsabakaya ilk 11’de başladı. Müsabakanın 13. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan 38 yaşındaki Murat Uluç, bu golden sonra arkadaşlarının omuzlarında yerini Hüsamettin Yener’e bıraktı ve profesyonel futbol yaşantısını tamamladı.

Kariyerinde Süper Lig’de 6, 1. Lig’de 99, TFF 2. Lig’de 294, TFF 3. Lig’de 47 ve Türkiye Kupası’nda 19 maça çıkan Murat Uluç 465 maçta 145 gol kaydetti.

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Maçtan dakikalar

13. dakikada Elazığspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Murat Uluç'un vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

28. dakikada Murat'ın sağdan ortasında kale önünde Hüsamettin dokundu, top yandan auta gitti.

42. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Şahan rakibini geçip vurdu, iyi yer tutan Emre topun sahibi oldu.

45+2. dakikada topla buluşan Paixao kaleci Ali geçip topu auta yolladı.

52. dakikada Hüsamettin'in sağ çaprazdan çektiği şutta kaleciden seken topu tamamlayan Paxiao farkı ikileyen golü kaydetti. 2-0

57. dakikada Paxiao'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 3-0

82. dakikada Tatos ile paslaşarak ceza sahasına giren Hüsamettin'in düzgün vuruşunda top filelerle buluştu. 4-0

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Mücahit Değermenci, Ogün Kamacı

Altay: Emre, Murat Uslu, Ulaş, İbrahim Öztürk, Serkan (Çağrı dk. 77), Ferhat (Berkan dk. 73), Mesut Can, Oğuz Han, Tatos, Murat Uluç (Hüsamettin dk. 14), Paixao

Birevim Elazığspor: Ali, Murathan, Gökhan, Yiğitcan, Ahmet Burak, Abdülkadir (Muhammed dk. 81), Kadir, Salih, Cengizhan (Eren dk. 67), Şahan, Ömer (Fırat dk. 72)

Goller: Murat Uluç (dk. 13), Paxiao (dk. 52 ve 57), Hüsamettin (dk. 82) (Altay)

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Son güncelleme 21:11 | 17 Mayıs 2019
altay Birevim Elazığspor Spor Toto 1. Lig
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4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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