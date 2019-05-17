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Katar 2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı Vekra Stadyumu açıldı
Milli Takımlar

Katar 2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı Vekra Stadyumu açıldı

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı ana stadyumlardan biri olan El-Vekra Stadyumu açıldı.

17 Mayıs 2019 07:33

El-Vekra bölgesinde inşa edilen stadyumun açılış törenine, dünyaca ünlü futbol yıldızları katıldı.

Törene katılan futbolcular arasında, Brezilyalı eski milli futbolcu Roberto Carlos, Hollandalı futbol antrenörü ve eski futbolcu Ruud Gullit ile Ronald de Boer, Kamerunlu milli futbolcu Samuel Eto’o, İspanyol eski futbolcu ve teknik direktörü Fernando Ruiz Hierro, Mısırlı futbolcular Vail Cuma ve Heysem Faruk ile Tunuslu Tarık Diyab ve Hatim et-Trablusi yer aldı.

Futbolcuların yanı sıra törene, Katarlı ünlü ralli pilotu ve 2011, 2015 ve 2019 Dakar Ralli şampiyonu Nasır el-Atiyye ve sırıkla yüksek atlama Asya rekorunun sahibi Mutez Berşem de katıldı.

Katar, FIFA Dünya Kupası’na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

El-Vekra Stadyumu, yapılan modernleştirme çalışmalarının ardından 2017’de açılan Uluslararası Halife Stadyumu’ndan sonra 2022 FIFA Dünya Kupası stadyumları arasında açılışı gerçekleşen ikinci stadyum oldu.

Son güncelleme 07:35 | 17 Mayıs 2019
açılış dünya kupası Katar stadyum
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