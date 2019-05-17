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Göztepe

Göztepe Bursaspor maçına şampiyon gibi uğurlandı

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü Bursaspor ile ligde kalma yolunda çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Göztepe’yi Bursa yolculuğunda taraftarları büyük bir coşkuyla uğurlandı.

17 Mayıs 2019 16:10

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de camia ya pazar günü oynanacak olan Bursaspor maçına kilitlendi. Ligde kalma yolunda çekiştiği rakibi karşısında iyi bir skorla dönmek isteyen sarı-kırmızılılar Bursa'ya hareket etti.

Hava yoluyla İstanbul'a gidecek olan sarı-kırmızılı kafile burada kampa girdikten sonra kara yoluyla Bursa'ya hareket edecek. Sarı-kırmızılılarda zorlu Bursaspor maçı öncesinde taraftar, futbolcuları büyük bir coşkuyla zorlu karşılaşmaya uğurladı. Adnan Menderes havalimanında buluşan taraftarlar, kafilenin gelişiyle birlikte meşaleleri ateşledi. Tezahüratlarla takımlarına destekte bulunan taraftarların coşkusuna otobüs içindeki oyuncular da ortak oldu. Taraftarlar oyuncular ve teknik heyete de havalimanına girerken sevgi gösterilerinde bulundu. Coşkulu uğurlamanın ardından kafile İstanbul'a hareket etti.

Son güncelleme 16:10 | 17 Mayıs 2019
göztepe spor toto süper lig
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