Galatasaray’da Sinan Gümüş antrenmanı tamamlayamadı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geleceği Medipol Başakşehir maçı hazırlıkların bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ile başladı. Sarı-kırmızılılar, idmanın basına açık kısmında yarı sahada çift kale maç yaptı.

Antrenman sırasında Metin Oktay Tesisleri çalışanları, 17 Mayıs 2000’in 19. yıl dönümü sebebiyle, futbolculara saha kenarından tezahürat yaptı.

Sinan Gümüş, ayağında hissettiği ağrı sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını devam ettirecek.

UEFA Kupası yıl dönümünde Fatih Terim, Ümit Davala, Hasan Şaş ve Taffarel`den mesaj Galatasaray`da Fatih Terim, Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala, UEFA Kupası`nı kazandıkları 17 Mayıs 2000`in 19. yıl dönümünde konuştu. İlgili Haberi Oku