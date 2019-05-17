Galatasaray şampiyonluk için kenetlendi! ‘Hocam eve gitmiyoruz’

Sezonun ilk kupasını Akhisarspor'u devirerek elde eden Galatasaray'a bu yetmedi. Süper Lig'in düğümünü çözmeye aday Başakşehir maçı öncesi futbolcular benzeri fazla görülmeyen bir kenetlenme örneği gösterdi. Ortak bir karar alan futbolcular, kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera aracılığıyla Fatih Terim'e Sivas dönüşü Florya'da konaklamak istediklerini iletti. Terim bunu basınla paylaştı ancak dahası da vardı.

MAÇA KADAR KAMP VAR

Futbolcular, kendi istekleriyle Başakşehir maçına kadar tesislerde konaklamayı seçti. “Hocam eve gitmiyoruz” diyen sarı-kırmızılılar, ‘sezon finaline' tam konsantrasyon sağlamak adına böyle bir yola gitti. Oyuncular, idman sonraları kendilerine vakit ayıracak, aileleriyle görüşecek, geceleri ise Florya'da geçirecek. Burada özellikle taktik analizler yapılacak. Bu durum hem Fatih Terim'i hem de yöneticileri çok memnun etti.

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