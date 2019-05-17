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Galatasaray şampiyonluk için kenetlendi! ‘Hocam eve gitmiyoruz’
Galatasaray

Galatasaray şampiyonluk için kenetlendi! ‘Hocam eve gitmiyoruz’

Türkiye Kupası zaferi öncesi kendi istekleriyle Florya’da kampa gireceklerini belirten sarı-kırmızılı futbolcular, Başakşehir maçına kadar parolayı belirledi: Konsantrasyon

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 17 Mayıs 2019 07:46

Sezonun ilk kupasını Akhisarspor'u devirerek elde eden Galatasaray'a bu yetmedi. Süper Lig'in düğümünü çözmeye aday Başakşehir maçı öncesi futbolcular benzeri fazla görülmeyen bir kenetlenme örneği gösterdi. Ortak bir karar alan futbolcular, kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera aracılığıyla Fatih Terim'e Sivas dönüşü Florya'da konaklamak istediklerini iletti. Terim bunu basınla paylaştı ancak dahası da vardı.

MAÇA KADAR KAMP VAR

Futbolcular, kendi istekleriyle Başakşehir maçına kadar tesislerde konaklamayı seçti. “Hocam eve gitmiyoruz” diyen sarı-kırmızılılar, ‘sezon finaline' tam konsantrasyon sağlamak adına böyle bir yola gitti. Oyuncular, idman sonraları kendilerine vakit ayıracak, aileleriyle görüşecek, geceleri ise Florya'da geçirecek. Burada özellikle taktik analizler yapılacak. Bu durum hem Fatih Terim'i hem de yöneticileri çok memnun etti.

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Son güncelleme 07:53 | 17 Mayıs 2019
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