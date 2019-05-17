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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: ‘Galatasaray her şeyi sahada elde etmiştir’
Galatasaray

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: ‘Galatasaray her şeyi sahada elde etmiştir’

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz GSYİAD geleneksel iftar programında konuştu. Cengiz, "Hak edilmiş, şanlı yürüyüşümüzün bir nişanesi olan 22. şampiyonluğumuza yaklaşık 45 saat sonra ulaşmayı diliyorum" dedi.

17 Mayıs 2019 22:13

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışında her şeyi sahada kazandıklarını belirterek, “Hak edilmiş, şanlı yürüyüşümüzün bir nişanesi olan 22. şampiyonluğumuza yaklaşık 45 saat sonra ulaşmayı diliyorum.” dedi. Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından Radisson Blu Hotel’de düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı. Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile çok sayıda davetlinin de yer aldığı iftarda kısa bir konuşma yaptı.

Spor Toto Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına değinen Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

“Galatasaray her şeyi sahada elde etmiştir. Sahada ölümüne mücadele etmiştir. Olumsuz olan saha dışıları bizden uzak olsun. Hak edilmiş, şanlı yürüyüşümüzün bir nişanesi olan 22. şampiyonluğumuza yaklaşık 45 saat sonra ulaşmayı diliyorum. O gün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Samsun’a ayak basıp, bağımsızlık ateşini yaktığı günün 100. yıl dönümüdür. Ben Ata’mızın yaktığı bu ateşten esinlenerek, Galatasaray ateşinin sonsuza dek sürmesini diliyorum.”

Derneğe yeni üye olan isimlere plaketlerinin verildiği iftarda, Galatasaray’ın kazandığı Ziraat Türkiye Kupası da sergilendi. 17 Mayıs 2019 UEFA Kupası yıl dönümünde Fatih Terim, Ümit Davala, Hasan Şaş ve Taffarel`den mesaj Galatasaray`da Fatih Terim, Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala, UEFA Kupası`nı kazandıkları 17 Mayıs 2000`in 19. yıl dönümünde konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:13 | 17 Mayıs 2019
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