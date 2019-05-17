Final Four heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Euroleague'de ülkemizde iki temsilcimiz Final Four'a yükselme başarısını yakalarken aynı zamanda birbirleriyle rakip oldu. Geçtiğimiz seneler kupayı kazanan Fenerbahçe Beko favorisi olduğu turnuvada bu sezon yükselen performansı ile yeniden eski günlerine dönüş sinyali veren Anadolu Efes karşısına çıkacak. Tüm basketbol severler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın günü ve saati belli oldu. Peki, Euroleague Final Four ne zaman? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler…

FENERBAHÇE ANADOLU EFES FİNAL FOUR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele edeceği Final Four maçları, 17 Mayıs tarihinde oynanacak.

17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes, 22.00'da ise CSKA Moskova-Real Madrid maçları ekrana gelecek. Bu karşılaşmaları Bein Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak.

Final karşılaşması ise 19 Mayıs Pazar Günü oynanacak olan müsabakada, 2018-2019 yılının şampiyonu belirlenmiş olacak.

REKABET 22 YIL ÖNCE BAŞLADI

Obradovic ve Ergin Ataman, kariyerlerinde ilk kez yaklaşık 22 yıl önce 2 Ekim 1997’de karşılaştı. Benetton’u çalıştıran Obradovic ile Türk Telekom’un başında bulunan Ergin Ataman, İtalya’nın Treviso şehrinde Avrupa Ligi maçında ilk kez rakip oldular. Bu karşılaşmadan Obradovic’in takımı 71-66 galip ayrılmıştı.

45. RANDEVU

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerlerinde 45. kez birbirlerine rakip olacak. İkilinin bugüne kadar birbirleriyle oynadıkları maçlarda Obradovic 29 kez, Ergin Ataman ise 15 defa sahadan galip ayrıldı. Ataman, Efes Pilsen’in yanı sıra Montepaschi Siena (İtalya), Türk Telekom ve Ülker’in başında, Panathinaikos (Yunanistan), Fenerbahçe ve Benetton’u (İtalya) çalıştıran Obradovic’le karşılaştı.

AVRUPADA 16 KEZ KARŞILAŞTILAR

İkili, Avrupa Ligi’nde daha önce birbirlerine 16 kez rakip oldu. İkilinin Avrupa Ligi’ndeki 16 maçından 12’sini Obradovic, 4’ünü Ataman kazandı.

FENERBAHÇE VE EFES FİNAL FOUR'A NASIL GELDİ?

THY Avrupa Ligini lider tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek final aşamasında Zalgiris ile karşılaşmıştı. Fenerbahçe bu karşılaşmaları 3-1 önde kapatarak Final Four hakkını elde etmişti.

Anadolu Efes ise normal sezonu dördüncü sırada tamamlamasının ardından Barcelona ile eşleşmişti. Anadolu Efes, toplamda 3-2'lik galibiyet elde ederek bir üst tura çıkmıştı.