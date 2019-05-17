Fenerbahçe Beko Anadolu Efes saat kaçta, hangi kanalda? Final Four maçı ne zaman?

Euroleague'de ülkemizde iki temsilcimiz Final Four'a yükselme başarısını yakalarken aynı zamanda birbirleriyle rakip oldu. Türk derbisine sahne olacak Euroleague’de Fenerbahçe Efes Final Four maçı için karşı karşıya gelecek. Bu sezon şampiyon olmak isteyen iki takımın mücadelesinin sonucunda bir Türk takımı adını finale yazdırma başarısı gösterecek. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes ne zaman? Final Four saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ANADOLU EFES FİNAL FOUR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele edeceği Final Four maçları, 17 Mayıs tarihinde oynanacak.

17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes, 22.00'da ise CSKA Moskova-Real Madrid maçları ekrana gelecek. Bu karşılaşmaları Bein Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak.

Final karşılaşması ise 19 Mayıs Pazar Günü oynanacak olan müsabakada, 2018-2019 yılının şampiyonu belirlenmiş olacak.

FENERBAHÇE VE EFES FİNAL FOUR'A NASIL GELDİ?

THY Avrupa Ligini lider tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek final aşamasında Zalgiris ile karşılaşmıştı. Fenerbahçe bu karşılaşmaları 3-1 önde kapatarak Final Four hakkını elde etmişti.

Anadolu Efes ise normal sezonu dördüncü sırada tamamlamasının ardından Barcelona ile eşleşmişti. Anadolu Efes, toplamda 3-2'lik galibiyet elde ederek bir üst tura çıkmıştı.