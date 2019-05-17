MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes | THY Euroleague Final Four Vitoria Gasteiz 2019

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ile THY Euroleague’de Final Four heyecanı başladı. İspanya’nın Bask bölgesinde yer alan Vitoria-Gasteiz şehrinin ev sahipliği yaptığı Final Four’da hafta sonu boyunca nefesleri kesecek heyecanın ilk maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 92-73’lük skorla farklı mağlup etti ve adını bir numaralı kupada finale yazdırmayı başardı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Anadolu Efes’te Shane Larkin maça damga vurdu.
Larkin tarih yazdı!
Larkin 30 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 2 top çalma ile oynarken kaydettiği 43 verimlilik puanı ile Euroleague tarihinde bir Final Four maçında kaydedilen en yüksek verimlilik puanına imza attı. Larkin’in yanında Vasilije Micic ise 25 sayıyla galibiyete katkı verdi. Fenerbahçe’de Nicola Melli 12, Erick Green 13 sayı, Jan Vesely ise 14 sayı kaydetti.
FENERBAHÇE BEKO 73-92 ANADOLU EFES
Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes / Anadolu Efes bu sonuçla tarihinde ilk kez Euroleague’de finale yükseldi. Ayrıca Ergin Ataman da kariyerindeki ilk Euroleague finaline çıkacak.
01.22: Fenerbahçe 71-89 Anadolu Efes / Larkin serbest atış çizgisinden ikide iki yaptı ve 30. sayısını kaydetti. Larkin alkışlarla kenara geldi. Yıldız oyuncu müsabakayı 43 verimlilik puanı ile tamamlayarak rekor kırdı!
02.04: Fenerbahçe 67-86 Anadolu Efes / Larkin, 27 sayı ve 39 verimlilik puanıyla oynuyor! Larkin’in 39 verimlilik puanı bir Euroleague Final Four rekoru!
05.14: Fenerbahçe 61-77 Anadolu Efes / Melli ve Green (11), Vesely (11) – Larkin (22), Micic (21)
08.07: Fenerbahçe 57-73 Anadolu Efes / Melli ve Green (9), Vesely (11) – Larkin (22), Micic (19)
Üçüncü çeyrek sonu: Fenerbahçe 57-68 Anadolu Efes / Vesely (11) – Larkin (22) / Larkin oyunu domine ediyor. Larkin 22 sayısının yanında 7 ribaund, 5 asist, 1 de top çalma kaydetti.
02.31: Fenerbahçe 55-64 Anadolu Efes / Melli (9), Vesely (11) – Larkin (20), Micic (14)
04.35: Fenerbahçe 51-57 Anadolu Efes / Melli, Vesely (9) – Larkin (18), Micic (14)
07.11: Fenerbahçe 44-52 Anadolu Efes / Green, Melli ve Vesely (7) – Larkin (18) / Larkin üçüncü çeyreğe peş peşe 7 sayıyla başladı.
10.00: Üçüncü çeyrek başladı.
İlk yarı sona erdi: Fenerbahçe 40-45 Anadolu Efes / Green (7) – Larkin (11) / Larkin, 11 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle maça damga vuruyor.
00.50: Fenerbahçe Beko 38-40 Anadolu Efes / Green (7) – Larkin (11) / Fenerbahçe moladan sonra oynanan bölümde dört Vesely sayısı buldu.
01.57: Fenerbahçe Beko 34-40 Anadolu Efes / Green (7) – Larkin (11) / Fenerbahçe’de Sloukas, Efes’te ise Simon ikinci çeyrek sona ermeden üçer faul yaptı. F.Bahçe molası.
05.22: Fenerbahçe Beko 28-32 Anadolu Efes / Green (7) – Micic (9) / Maçta şu ana kadar dokuz farklı oyuncu üç sayılık isabeti yakaladı.
06.00: Fenerbahçe Beko 28-29 Anadolu Efes / Green (7) – Micic (9) / Fenerbahçe moladan üst üste iki üç sayı isabetiyle döndü. Obra dokunuşu ile Fenerbahçe Beko geri döndü.
06.57: Fenerbahçe Beko 22-29 Anadolu Efes / Green (7) – Micic (9) / Anadolu Efes, ribaund üstünlüğü kurmaya, ribaund farkını açmaya başladı. Oldukça çabuk hücum eden Ergin Ataman’ın öğrencileri üstünlüğü de ele geçirdi. Obradovic bu anda molaya başvurdu.
08.55: Fenerbahçe Beko 22-22 Anadolu Efes / Green (7) – Moerman (7)
10.00: İkinci çeyrek başladı. İlk çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe’nin çeyrek ortasında ve sonuna doğru oyunu ele almasına engel olamadı. Karşılaşma oldukça dengeli gidiyor.
İlk çeyrek sona erdi: Fenerbahçe Beko 20-19 Anadolu Efes / Green (7) – Moerman (7)
01.09: Fenerbahçe Beko 17-17 Anadolu Efes / Green (7) – Larkin (6)
03.53: Fenerbahçe Beko 14-15 Anadolu Efes (TV molası) / Green (5) – Larkin (6)
06.00: Fenerbahçe Beko 8-11 Anadolu Efes (Efes’te Larkin 6 sayıyla oynuyor)
10.00: Türk derbisine ilk çeyrek başladı! İki takımımıza da başarılar diliyoruz!
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI
SALON: Fernando Buesa Arena
SAAT: 19.00
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Mehdi Difallah
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
FENERBAHÇE BEKO: Ahmet, Melli, Guduric, Green, Dixon
BAŞANTRENÖR: Zeljko Obradovic
ANADOLU EFES: Dunston, Moerman, Simon, Larkin, Micic
BAŞANTRENÖR: Ergin Ataman
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI
Fenerbahçe’de maç öncesi motivasyonu#F4GLORY pic.twitter.com/nkFBCndN10
— SKOR (@SozcuSkor) 17 Mayıs 2019
Anadolu Efes’te maç öncesi motivasyonu#F4GLORY pic.twitter.com/Gne5WPXaCh
— SKOR (@SozcuSkor) 17 Mayıs 2019
VESELY VE KALINIC ANTRENMANDA
Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları soru işareti olan Vesely ve Nikola Kalinic, takımla antrenmana katıldı. Antrenmanda yer alan iki ismin de Anadolu Efes maçında forma giyebileceği öğrenildi. Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final tarihinde üst üste 4. kez şampiyonluk maçı oynayan ikinci takım unvanını elde etme şansını yitirdi. 1988 yılından bu yana oynanan Dörtlü Final tarihinde, finale üst üste en fazla kalma rekoru 4 kez ile Rus ekibi CSKA Moskova'nın elinde bulunuyor. CSKA Moskova, 2005-2009 yıllarında üst üste 4 kez final oynama başarısı gösterdi.
Euroleague Final Four’da Fenerbahçe ile Anadolu Efes’in karşı karşıya geleceği maç öncesi İspanya’da Ekrem İmamoğlu pankartı açıldı. pic.twitter.com/nhcTcsNpzw
— SKOR (@SozcuSkor) 17 Mayıs 2019
ANADOLU EFES'İN FINAL FOUR TARİHİ
Anadolu Efes’te ise Brock Motum Final Four öncesi sakatlığından kurtuldu ve dev maçta süre aldı. Tarihinde 1999-2000'de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001'de Suprolig'de Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın arasında yer aldı. Anadolu Efes, FIBA Avrupa Ligi ve Suprolig'de Dörtlü Final'de üçüncü olmuştu. Euroleague Final Four'da mücadele eden ve Fenerbahçe Beko’yu geçen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'da 4. kupasını kazanmayı hedefliyor. Ataman, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda geçen sezonu 16. ve son sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takımı bir senede Dörtlü Final'e taşıdı. Deneyimli başantrenör, 9 yeni oyuncuyla sezona başladığı Anadolu Efes'i 18 yıl sonra Dörtlü Final'e getirerek önemli bir başarıya imza attı.
#F4GLORY is coming! pic.twitter.com/3TfP3MESVc
— EuroLeague (@EuroLeague) 14 Mayıs 2019
TÜRK BASKETBOLU 10. KUPA PEŞİNDE
Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Darüşşafaka birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.