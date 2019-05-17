MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes | THY Euroleague Final Four Vitoria Gasteiz 2019

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ile THY Euroleague’de Final Four heyecanı başladı. İspanya’nın Bask bölgesinde yer alan Vitoria-Gasteiz şehrinin ev sahipliği yaptığı Final Four’da hafta sonu boyunca nefesleri kesecek heyecanın ilk maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 92-73’lük skorla farklı mağlup etti ve adını bir numaralı kupada finale yazdırmayı başardı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Anadolu Efes’te Shane Larkin maça damga vurdu.

Shane Larkin Eurolegue tarihine geçti! Sosyal medya yıkıldı... Eurolegue tarihine geçen Anadolu Efes`in süper yıldızı Shane Larkin Fenerbahçe`yi mağlup ettikleri maçın ardından sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İlgili Haberi Oku

Larkin tarih yazdı!

Larkin 30 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 2 top çalma ile oynarken kaydettiği 43 verimlilik puanı ile Euroleague tarihinde bir Final Four maçında kaydedilen en yüksek verimlilik puanına imza attı. Larkin’in yanında Vasilije Micic ise 25 sayıyla galibiyete katkı verdi. Fenerbahçe’de Nicola Melli 12, Erick Green 13 sayı, Jan Vesely ise 14 sayı kaydetti.

FENERBAHÇE BEKO 73-92 ANADOLU EFES

Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes / Anadolu Efes bu sonuçla tarihinde ilk kez Euroleague’de finale yükseldi. Ayrıca Ergin Ataman da kariyerindeki ilk Euroleague finaline çıkacak.

01.22: Fenerbahçe 71-89 Anadolu Efes / Larkin serbest atış çizgisinden ikide iki yaptı ve 30. sayısını kaydetti. Larkin alkışlarla kenara geldi. Yıldız oyuncu müsabakayı 43 verimlilik puanı ile tamamlayarak rekor kırdı!

02.04: Fenerbahçe 67-86 Anadolu Efes / Larkin, 27 sayı ve 39 verimlilik puanıyla oynuyor! Larkin’in 39 verimlilik puanı bir Euroleague Final Four rekoru!

05.14: Fenerbahçe 61-77 Anadolu Efes / Melli ve Green (11), Vesely (11) – Larkin (22), Micic (21)

08.07: Fenerbahçe 57-73 Anadolu Efes / Melli ve Green (9), Vesely (11) – Larkin (22), Micic (19)

Üçüncü çeyrek sonu: Fenerbahçe 57-68 Anadolu Efes / Vesely (11) – Larkin (22) / Larkin oyunu domine ediyor. Larkin 22 sayısının yanında 7 ribaund, 5 asist, 1 de top çalma kaydetti.

02.31: Fenerbahçe 55-64 Anadolu Efes / Melli (9), Vesely (11) – Larkin (20), Micic (14)

04.35: Fenerbahçe 51-57 Anadolu Efes / Melli, Vesely (9) – Larkin (18), Micic (14)

07.11: Fenerbahçe 44-52 Anadolu Efes / Green, Melli ve Vesely (7) – Larkin (18) / Larkin üçüncü çeyreğe peş peşe 7 sayıyla başladı.

10.00: Üçüncü çeyrek başladı.

İlk yarı sona erdi: Fenerbahçe 40-45 Anadolu Efes / Green (7) – Larkin (11) / Larkin, 11 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle maça damga vuruyor.

00.50: Fenerbahçe Beko 38-40 Anadolu Efes / Green (7) – Larkin (11) / Fenerbahçe moladan sonra oynanan bölümde dört Vesely sayısı buldu.

01.57: Fenerbahçe Beko 34-40 Anadolu Efes / Green (7) – Larkin (11) / Fenerbahçe’de Sloukas, Efes’te ise Simon ikinci çeyrek sona ermeden üçer faul yaptı. F.Bahçe molası.

05.22: Fenerbahçe Beko 28-32 Anadolu Efes / Green (7) – Micic (9) / Maçta şu ana kadar dokuz farklı oyuncu üç sayılık isabeti yakaladı.

06.00: Fenerbahçe Beko 28-29 Anadolu Efes / Green (7) – Micic (9) / Fenerbahçe moladan üst üste iki üç sayı isabetiyle döndü. Obra dokunuşu ile Fenerbahçe Beko geri döndü.

06.57: Fenerbahçe Beko 22-29 Anadolu Efes / Green (7) – Micic (9) / Anadolu Efes, ribaund üstünlüğü kurmaya, ribaund farkını açmaya başladı. Oldukça çabuk hücum eden Ergin Ataman’ın öğrencileri üstünlüğü de ele geçirdi. Obradovic bu anda molaya başvurdu.

08.55: Fenerbahçe Beko 22-22 Anadolu Efes / Green (7) – Moerman (7)

10.00: İkinci çeyrek başladı. İlk çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe’nin çeyrek ortasında ve sonuna doğru oyunu ele almasına engel olamadı. Karşılaşma oldukça dengeli gidiyor.

İlk çeyrek sona erdi: Fenerbahçe Beko 20-19 Anadolu Efes / Green (7) – Moerman (7)

01.09: Fenerbahçe Beko 17-17 Anadolu Efes / Green (7) – Larkin (6)

03.53: Fenerbahçe Beko 14-15 Anadolu Efes (TV molası) / Green (5) – Larkin (6)

06.00: Fenerbahçe Beko 8-11 Anadolu Efes (Efes’te Larkin 6 sayıyla oynuyor)

10.00: Türk derbisine ilk çeyrek başladı! İki takımımıza da başarılar diliyoruz!

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI

SALON: Fernando Buesa Arena

SAAT: 19.00

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Mehdi Difallah

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

FENERBAHÇE BEKO: Ahmet, Melli, Guduric, Green, Dixon

BAŞANTRENÖR: Zeljko Obradovic

ANADOLU EFES: Dunston, Moerman, Simon, Larkin, Micic

BAŞANTRENÖR: Ergin Ataman

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Türkiye nefesini tuttu! Final Four`da Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı bekleniyor Ülkemizi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko`nun Euroleague Final Four`da heyecan start alıyor! 19 Mayıs`ta bir Türk takımının finalde olacağı organizasyona İspanya`nın Vitoria-Gasteiz şehri ev sahipliği yapacak. İlk maç Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında bu akşam 19.00`da oynanacak. 22.00`da da CSKA Moskova ile Real Madrid karşılaşacak. Final Pazar günü 21.30`da oynanacak. İlgili Haberi Oku

VESELY VE KALINIC ANTRENMANDA

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları soru işareti olan Vesely ve Nikola Kalinic, takımla antrenmana katıldı. Antrenmanda yer alan iki ismin de Anadolu Efes maçında forma giyebileceği öğrenildi. Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final tarihinde üst üste 4. kez şampiyonluk maçı oynayan ikinci takım unvanını elde etme şansını yitirdi. 1988 yılından bu yana oynanan Dörtlü Final tarihinde, finale üst üste en fazla kalma rekoru 4 kez ile Rus ekibi CSKA Moskova'nın elinde bulunuyor. CSKA Moskova, 2005-2009 yıllarında üst üste 4 kez final oynama başarısı gösterdi.

Euroleague Final Four’da Fenerbahçe ile Anadolu Efes’in karşı karşıya geleceği maç öncesi İspanya’da Ekrem İmamoğlu pankartı açıldı. pic.twitter.com/nhcTcsNpzw — SKOR (@SozcuSkor) 17 Mayıs 2019

ANADOLU EFES'İN FINAL FOUR TARİHİ

Anadolu Efes’te ise Brock Motum Final Four öncesi sakatlığından kurtuldu ve dev maçta süre aldı. Tarihinde 1999-2000'de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001'de Suprolig'de Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın arasında yer aldı. Anadolu Efes, FIBA Avrupa Ligi ve Suprolig'de Dörtlü Final'de üçüncü olmuştu. Euroleague Final Four'da mücadele eden ve Fenerbahçe Beko’yu geçen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'da 4. kupasını kazanmayı hedefliyor. Ataman, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda geçen sezonu 16. ve son sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takımı bir senede Dörtlü Final'e taşıdı. Deneyimli başantrenör, 9 yeni oyuncuyla sezona başladığı Anadolu Efes'i 18 yıl sonra Dörtlü Final'e getirerek önemli bir başarıya imza attı.

TÜRK BASKETBOLU 10. KUPA PEŞİNDE

Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Darüşşafaka birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar`ın başarısını Ruşen Çetin anlattı İstanbul Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı`na isim sponsoru olarak derneğin bünyesine geçen kulübün ilk sezonundaki büyük başarılarını 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin`le Sözcü konuştu. İlgili Haberi Oku