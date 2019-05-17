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Federer ve Osaka İtalya Açık’tan çekildi
Diğer Sporlar

Federer ve Osaka İtalya Açık’tan çekildi

Tek erkeklerde Federer, tek kadınlarda ise Osaka, sakatlıkları nedeniyle İtalya Açık Tenis Turnuvası'ndan çekilme kararı aldı.

17 Mayıs 2019 16:01

İtalya Açık’ta mücadele eden tenisçilerden Roger Federer ve Naomi Osaka, sakatlıkları nedeniyle turnuvadan çekildi.

Tek erkeklerde dünya klasmanında üçüncü sırada yer alan 37 yaşındaki İsviçreli sporcu Federer, Yunan Stefanos Tsitsipas ile oynayacağı çeyrek final maçı öncesinde sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle çekildiğini duyurdu.

Çeyrek finalde Kiki Bertens ile eşleşen tek kadınlarda dünya 1 numarası 21 yaşındaki Japon Osaka da elindeki sakatlıktan dolayı turnuvadan çekilme kararı aldı.

Toprak kortta düzenlenen İtalya Açık, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Son güncelleme 16:01 | 17 Mayıs 2019
İtalya Açık Naomi Osaka roger federer
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