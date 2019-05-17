Ergin Ataman: Avrupa’nın en iyisini yendik

Fenerbahçe’nin Avrupa’nın en iyi takımı olduğunu söyleyen Ataman, “Bu bizim oyunumuz. Tüm sezon boyunca bu oyunu oynadık. Barcelona’da da deplasmanda kazanmıştık, böyle oynadık. Bu oyunla, şu anda EuroLeague’in en iyi takımını yenmeyi başardık. Umarım finalde de başaracağız” ifadelerini kullandı.

Larkin’in olağanüstü performansı için görüşleri sorulan deneyimli antrenör, “Çok iyi oynadı, sorumluluğu aldı guardlarımız. EuroLeague’in 2. döneminden itibaren Shane Larkin’in daha iyi oynadığını da söyleyebilirim” diye konuştu.

“FİNALDEYİZ İŞİMİZ BİTMEDİ”

Şampiyonluk hedeflediklerini kaydeden koç, “Kalpleri bizimle beraber olan herkes burada. Birçok arkadaşımız, birçok dostumuz buraya gelemedi ama onların kalp atışlarıyla çok iyi oynadık. Sezon boyunca oynadığımız basketbola benzer bir basketbol oynadık. Çok iyi savunma yaptık. Finaldeyiz, işimiz bitmedi. Türkiye’ye bir sözümüz var. Finale hangi Türk takımı çıkarsa, inşallah o şampiyon olur demiştim. Biz çıktık, inşallah şampiyon olacağız” dedi.

“GOLDEN STATE’VARİ BİR BASKETBOL”

İyi bir oyun oynadıklarını belirten çalıştırıcı, “Fenerbahçe normal sezonu 1. bitirdi ve buraya gelmeyi en çok hak eden takımdı. Bugün biz daha iyi oynadık, Fenerbahçe’yi oynatmadık, onların istediği tempoyu vermedik. Kendi oyunumuzu oynadık. Önemli olan buna devam edebilmek ve finali de aynı şekilde oynayabilmek. Türk basketbolu için gurur verici bir mücadele. 200’e yakın ülke iki Türk takımını yarı finalde izledi ve Anadolu Efes’in Golden State vari basketbolunu seyrettiler.” diyerek sözlerini noktaladı.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Beko’yu 92-73 yenerek finale çıkan Anadolu Efes’in soyunma odasında büyük coşku yaşandı. Maç sonu takımına konuşma yapan Ergin Ataman, oyuncularını tebrik ederek, şöyle konuştu:

“Bu bizim tüm sezon boyunca gösterdiğimiz performanstı. Bu gece performansımızı daha da artırarak rakiple aramızdaki farkı çok iyi gösterdik. Bu, bizim her zamanki oyunumuzdu. Dörtlü Final’i izleyenler belki oyunumuza şaşırmıştır. Bir şey çok önemli. Barcelona karşısındaki 3. maçımızda da aynı oyunu oynamıştık. Formdayız ama aynı iyi oyunumuzu yeniden sergilememiz gerekiyor. Kapasitemizin, her takımı yenecek güçte olduğuna inanıyorum.”

Daha sonra oyuncular yuvarlak oluşturarak, galibiyeti tezahüratlar yaparak kutladı.