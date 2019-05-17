Elazığspor 3 yabancısı ile ayrıldı!

Spor Toto 1. Lig'den küme düşen ve önümüzdeki yıl kural gereği yabancı futbolcu oynatamayacak olan Birevim Elazığspor'da, karşılıklı görüşmeler sonucunda Bekamenga, Akakpo ve Camara ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Önümüzdeki günlerde bordo-beyazlı ekibin diğer yabancı futbolcularla da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırması gerekiyor.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk, gerçekleştirdiği uzun görüşmeler sonucunda futbolcularımız Christian Bekamenga, Serge Akakpo ve Abel Issa Camara ile karşılıklı anlaşmaya vararak yollarımız ayrılmıştır. Başkanımız Selçuk Öztürk'ün gayretleri sonucunda futbolcularımızın sözleşme alacaklarından doğan ücretlerinden önemli ölçüde indirim yaptırılmış ve ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Böylelikle kulübümüzün FIFA nezdinde ileri ki dönemlerde yaşayabileceği olumsuzlukların önüne geçilmiştir” denildi. MAÇ SONUCU | Altay 4-0 Birevim Elazığspor | Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Altay sahasında Birevim Elazığspor'u konuk etti. Mücadele Altay`ın 4-0`lık üstünlüğü ile sona erdi. Siyah-beyazlılarda oyuncu ve aynı zamanda yardımcı antrenör Murat Uluç, bu karşılaşmayla futbol yaşantısına nokta koydu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Uluç, jübile maçında golünü atarak yeşil sahalara veda etti. Tecrübeli oyuncu sahayı arkadaşlarının omzunda terk etti. İlgili Haberi Oku