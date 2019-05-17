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Beşiktaş, Trabzon’a geldi
Beşiktaş

Beşiktaş, Trabzon’a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

17 Mayıs 2019 18:44

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon’a geldi.

Trabzon Havalimanı’na uçakla saat 16.40 sıralarında gelen Beşiktaş kafilesini bir grup siyah beyazlı taraftar karşılayarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar terminaline gelen yolcu salonundan çıkış yapan Beşiktaş kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon’da, konaklayacakları otele hareket etti.

Siyah-beyazlıların Trabzonspor maçı kadrosunda Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz yer almadı. 17 Mayıs 2019 SON DAKİKA | Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş`ta 2 eksik! Son dakika... Beşiktaş, Trabzonspor maçının kadrosunu açıkladı. Kadroya Gökhan Gönül ve Dorukhan dahil edilmedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:44 | 17 Mayıs 2019
beşiktaş spor toto süper lig trabzonspor
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32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
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3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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