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Antoine Griezmann için Barcelona’ya İngiltere’den rakip çıktı!
İspanya La Liga

Antoine Griezmann için Barcelona’ya İngiltere’den rakip çıktı!

Barcelona'nın transfer listesini süsleyen Antoine Griezmann için Manchester City devreye girdi.

17 Mayıs 2019 09:11

Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid’den ayrılacağını duyuran Fransız yıldız Antoine Griezmann’a Barcelona’dan sonra bir başka Avrupa devi daha talip oldu.

İspanya’da yayın yapan Sport gazetesinde yer alan habere göre, Premier Lig’de üst üste ikinci kez şampiyon olan Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City, Fransız yıldız için devreye girdi. İngiliz ekibi oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyerek transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Son birkaç sezondur Antoine Griezmann ile ilgilenen Barcelona ise Fransız futbolcu konusunda kararını verdi. İddiaya göre Katalan ekibi, oyuncunun kulübe katılmaya sıcak bakmaması durumunda ısrarcı olmayacak ve teklif yükseltmeyecek.

1 Temmuz itibarıyla 120 milyon Euro’luk serbest kalma maddesine sahip olacak Griezmann için Barcelona ve Manchester City dışında Bayern Münih de takibini sürdürüyor.

Son güncelleme 09:11 | 17 Mayıs 2019
Antoine Griezmann Atletico Madrid barcelona Manchester City transfer
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