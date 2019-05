Anadolu Efes’ten tarihi başarı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Beko’yu 92-73 yenerek, büyük bir başarıya imza attı ve tarihinde ilk kez finale kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yüksek şu yüzdesiyle oynadı. Dış şutlarda daha etkili olan Anadolu Efes, ilk yarıyı 45-40 önde tamamladı. İkinci yarı sahanın tamamen hakimi olan lacivert-beyazlılar, sahadan 19 sayı farkla galip ayrıldı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Anadolu Efes, 18 yıl sonra katıldığı Dörtlü Final organizasyonunda bu sefer finale kalmayı başardı. Tarihinde 1999-2000’de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001’de Suprolig’de Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, bu organizasyonlarda da ilk maçlarında yenilmiş ve üçüncülük maçı oynamıştı. Avrupa Ligi’nde ilk kez şampiyonluk mücadelesi verecek Anadolu Efes, finalde Türkiye’yi temsil edecek.

Fenerbahçe, ikinci kez finale çıkamadı

Fenerbahçe, 2015 yılının ardından ikinci kez yarı finalde elendi. Son 3 yılın finalisti Fenerbahçe, 2015'te yine İspanya'da Real Madrid'e kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, 4 yıl sonra yine aynı ülkede bu sefer Anadolu Efes'e yenilerek lider bitirdiği sezonda şampiyonluk şansını kullanamadı. Fenerbahçe Beko, 19 Mayıs'ta üçüncülük maçı oynayacak. Anadolu Efes'in mücadele edeceği final karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü yapılacak. Lacivert-beyazlıların rakibi Real Madrid-CSKA Moskova maçının galibi olacak. Final maçı TSİ 21.00'de başlayacak.

Ataman rövanşı aldı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi Dörtlü Finali organizasyonunda ilk kez 18 Nisan 2000’de karşı karşıya geldi. Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde ilk maçta Obradovic’in çalıştırdığı Panathinaikos, Ergin Atamanlı Efes Pilsen’i 81-71 yenmiş ve şampiyonluk yarışının dışına itmişti. 19 yıl sonra Dörtlü Final’de bu sefer kazanan ve rakibini şampiyonluk maçının dışına iten Ergin Ataman oldu. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maç sonu büyük bir sevinç yaşadı. İlk olarak Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic’in tebriğini kabul eden Ataman, daha sonra Anadolu Efes taraftarıyla bu sevinci paylaştı. Taraftarlar da Ataman lehine tezahüratlar yaptı.

Larkin ve Micic’den müthiş performans

Anadolu Efes’in kısa oyuncuları Shane Larkin ile Vasilije Micic, müthiş bir performans göstererek takımlarını finale taşıdı. Takımlarının attığı 92 sayının 55’ini kaydeden ikili, maç sonu da büyük bir coşku yaşadı. Larkin 30, Micic ise 25 kaydetti.

Fenerbahçeli taraftarların hayal kırıklığı

Fenerbahçeli taraftarlar, takımları kaybedince büyük bir üzüntü yaşadı. Salonun büyük bölümünde yer alan 3 bini aşkın sarı-lacivertli taraftar, takımları finale kalamadığı için hayal kırıklığına uğramasına rağmen oyunculara alkışla moral verdi.