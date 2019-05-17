1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar’ın başarısını Ruşen Çetin anlattı

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un hayali ve seçim vaadi olan engelli sporcular için branş açma hayalinin ilk adımı olan ve kısa bir süre önce kurulan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar’a isim sponsoru olan 1907 Fenerbahçe Derneği’nin başkan Ruşen Çetin, sarı-lacivertli takımın hedefinin Avrupa’da zirve olarak belirledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geçen haziran ayında göreve gelmeden önce en büyük hayallerinden birinin Espor ve engelli spor branşının kulüp bünyesinde açmasıydı. Bu iki şubenin kulüp bünyesine dahil olması için genel kurul kararı gerekirken, hiç vakit kaybedilmeden 1907 Fenerbahçe Derneği’nin öncülüğüyle iki branş da hizmete girdi.

Engelli sporuna hizmet ettikleri için büyük gurur duyduklarını anlatan Çetin, “Bu sene takım oluşturduğumuz şekliyle maçlara çıkacak ama kulüp asıl ağırlığını ve etkisini önümüzdeki sene arttıracaktır. Önümüzdeki yıllarda Sayın Başkan Ali Koç’un, genel kurul ve üst yönetimin vereceği kararla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün belirleyeceği zaman zarfında engelli basketbol takımını, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne devredeceğiz” dedi.

Play-off’lar sonucunda şampiyonluğa ulaşan Çetin, “Bu yıl ilk amacımız şampiyon olmaktı. Ve çok şükür hedefimize ulaştık. Engelli basketbolunu gittikçe geliştirmek istiyoruz. Sadece Türkiye çapında değil, Avrupa’da da ses getiren ve zirveye bir takım olsun istiyoruz” ifadesini kullandı.

BİR DİĞER VAAD ESPOR

Dernek başkanı Ruşen Çetin, Ali Koç’un diğer seçim vaadi olan e-spor için de uzun zamandır dernek olarak takım çıkardıklarını ve çok başarılı olduklarını anlattı.

1907 Fenerbahçe e-spor takımının büyük başarılara imza attığını aktaran Çetin, “Espor şubesi için de yine aynı şekilde önümüzdeki yıllarda yaşanan gelişmelere göre Ali Koç ve kulübün vereceği kararla Fenerbahçe Spor Kulübüne branşımızı devredeceğiz. Yani, 1907 Fenerbahçe Derneği’nin bünyesinde Espor takımı ile 1907 Engelli Yıldızlar Basketbol takımı var. Bunların ikisinin de hem yönetimini hem finansmanını hem de her türlü sürecini takip ediyoruz. Tabi bu da 1907 Fenerbahçe Derneği için ilklerden oldu. İki şubeyle de yakından ilgileniyoruz” diye konuştu.

İki branşa yaklaşık 8 milyon lira harcama yaptıklarını anlatan Çetin, “Espor’a 4,5-5 milyon TL, 2,5-3 milyon TL de engelli branşına gidiyor. Sporcuların diğer giderleri dahil değil buna, çünkü engelli oldukları için şirketlere destek anlamında sigortalı oluyorlar. Onları da eklediğimizde üstüne artı değer oluşturacaktır” değerlendirmesinde bulundu.