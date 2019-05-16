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TFF Fırat Aydınus’un temsilcisini önce atadı sonra değiştirdi!
Futbol

TFF Fırat Aydınus’un temsilcisini önce atadı sonra değiştirdi!

Spor Toto Süper Lig'i 33. haftasının hakemlerinin açıklanmasının ardından Fırat Aydındus ve Cenk Altun krizi yaşandı. Yaşanan krizin ardından Trabzonspor Beşiktaş maçına temsilci olarak görevlendirilen Cenk Altun ile Bursaspor Göztepe maçına görevlendirilen Hakan Taşçı'nın görevi değiştirildi.

SKOR DETAY HABER 16 Mayıs 2019 15:22

Spor Toto Süper Lig’i 24. haftasında oynanan EY Malatya-Başakşehir maçında hakem Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan arasında yaşandığı belirtilen kavga Türkiye Futbol Federasyonu’na yansımıştı. Maçtan sonra Aydınus ve Bozdoğan’ın soyunma odasında kavga ettiği, ses ve gürültü artınca maçın temsilcilerinden Dr. Cenk Altun’un durumu telefonla federasyona ilettiği belirtilmişti.

Durumdan haberdar olan Fırat Aydınus’un bu defa kendisini şikayet eden temsilci ile tartıştığı, Cenk Altun da bunun üzerine TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli’yi arayarak durumu anlattığı iddia edilmiş. Güreli’nin tepkisi ise konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istemek olmuştu.

Yaşanan bu olayların ardından Fırat Aydınus, Futbol camiasını küçük düşürücü tavırda bulunduğu için PFDK’ya sevk edilmiş ve 30 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

74 GÜN SONRA AYNI MAÇTA GÖREV ALACAKLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala kritik Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Fırat Aydınus olurken mücadelede Cenk Altun temsilci olarak görev alacak.

Yapılan bu görevlendirmenin ardından Beşiktaş taraftarı hakem atamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

TARAFTAR TEPKİSİ SONRASI RESMİ SİTEDEN KALDIRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’i 33. hafta hakemlerini paylaştığı görselde maçın temsilcilerine yer vermesine rağmen gelen tepkiler üzerine temsilcilerin isimlerini kaldırdı. Daha sonra TFF bir paylaşım daha yayınlayarak  Bursaspor – Göztepe maçına atadığı temsilci Hakan Taşçı ile Cenk Altun’un görevini değiştirdi.

İlk paylaşım…

İkinci paylaşım…

Son paylaşım…

Son güncelleme 15:33 | 16 Mayıs 2019
beşiktaş Cenk Altun fırat aydınus Türkiye Futbol Federasyonu
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