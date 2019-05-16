Son dakika… Nihat Özdemir TFF başkan adaylığını resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu’nda Yıldırım Demirören’in istifasının ardından başkanlık koltuğu için ilk aday Nihat Özdemir oldu…

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 1 Haziran’da Ankara’da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkan adaylığı için Nihat Özdemir resmen düğmeye bastı.

3’üncü Lig Kulüp Başkanlarına bir iftar yemeği veren Nihat Özdemir’e başkan adaylığı için büyük destek verildi. 50’nin üzerinde kulüp başkanının katılımı ile İstanbul’da gerçekleşen iftar yemeğinde bir konuşma yapan Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören dönemindeki başarılı işlere devam edeceklerini belrterek, “Hizmette kusur etmedik. Dertlere elimizden geldikçe çare olmaya çalıştık. Tesis yardımları için bütün kulüplere destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi deplasmanlara giderken önemli derecede yol masraflarınız olmaktadır. O masraflara katkıda bulunsun diye bütçemizden gerekli ödenekleri ayırdık. İnşallah yeni yılda da birkaç gün içerisinde bütçemizi bağlayıp sizin huzurunuzda genel kurulda sunacağız. Eşit miktarda destek olma prensibini hep koruduk, korumaya da devam edeceğiz. Kimseyi kayırmadık. Kimsenin hakkını kimseye yedirtmemeye çalıştık. İçinizden bazı takımlar direkt üst lige çıktı. Kimi play off oynuyor. Bazı takımlarımız da işin üzücü tarafı bulundukları liglere veda etti. İnşallah bu takımlarda veda ettikleri liglere kısa sürede geri dönerler” diye konuştu.

“SİZLERİN SORUNLARINI BÜYÜK DİKKATLE DİNLEDİK”

Yaptıkları toplantıların önemli kısmında alt ligleri konuştuklarını ifade eden Özdemir, “Her toplantının nerdeyse 4’te 1 zamanını amatörlere, 3’üncü ve 2’nci liglere ayırdık. Sizlerin de dediği gibi Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez ve Erhan kardeşimiz hakikaten sizlerin bütün sorunlarının yönetime taşıdılar. Uzun uzun tartıştık. Bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım başta Sayın Demirören olmak üzere sizlerin sorunlarını büyük dikkatle dinledik. Elimizden gelen destekleri de yaparak bugünlere geldik. Yeni yönetimimizle sizlerin sorunlarına önemli yer vereceğiz. En büyük sıkıntılarımız, iki tane büyük nokta var. Birincisi tesis, diğeri ise finansal yapı. Elimizden geldikçe futbolun pastasını büyütmeye çalışacağız. En büyük kaynağımız Dijitürk’ten gelen kaynaktır” ifadelerini kullandı.

“SPOR; KARDEŞLİK, BAĞLILIK VE SEVGİDİR”

Alt liglerdeki takımların her zaman yanlarında olacaklarını söyleyen Nihat Özdemir, “Merak etmeyin, federasyonu hep birlikte yöneteceğiz. Siz bizim en önemli parçamızsınız. Biz inanıyoruz ki spor, futbol kardeşliktir. Birbirine bağlılıktır, sevgidir. Birbirine saygıdır. Bundan hiçbir zaman ödün vermemeliyiz. Dönem dönem sıkıntılar oluyor. Olmalıdır da. Ancak bu sıkıntıları kalıcı olmadan, kısa zamanda barış içerisinde çözmemiz gerektiğine inanıyorum. Her zaman yanınızda olacağız. Yeni yönetimde ilgili arkadaşlarımız sizlerle direkt temasta olacaklar. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı çözmek için elimizden gelen, bütün gayreti göstereceğimize sizlerin huzurunda söz veriyorum” şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanları da iftarda söz alırken Nihat Özdemir’in başkanlığı için desteklerini açıkladılar. Öte yandan Özdemir’in, seçimlere tek aday olarak girmesi bekleniyor.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950’de Diyarbakır’da doğdu. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski 2. başkanı ve basın sözcülüğü görevini yaptı. Evli, 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Sanayi ve turizm, inşaat alanlarında yatırımları vardır. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. Limak, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nın ve İstanbul Havalimanı’nın hissedarıdır.

Nihat Özdemir, Forbes Türkiye’nin 2017’de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1.6 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer almaktadır.