SON DAKİKA Manchester City’ye büyük şok! UEFA resmen açıkladı Manchester City’den sert tepki geldi

İngiltere Premier Lig’de Liverpool’un 1 puan önünde 98 puanla şampiyonluğa ulaşan Manchester City’ye UEFA’dan kötü haber geldi. UEFA’nın Finansal Fair Play Mali Kontrol Kurumu’na sevk ettiği Manchester City’ye Avrupa kupalarından men cezası gelmesi gündemde…

UEFA’nın kararını resmi sitesinden duyuran Manchester City, kendilerine karşı düşmanca bir tutum sergilendiğini iddia etti. Manchester City, yaptığı resmi açıklamada “UEFA’nın soruşturması karşısında hayal kırıklığına uğradık ancak bu duruma şaşırmadık. Karar, tatmin edici olmayan, kısıtlayıcı ve düşmanca bir süreç içinde bulunulduğunun göstergesi” ifadelerine yer verdi.

Manchester City’ye usulsüz para aktarımını araştıran UEFA’nın bu hafta içinde bir karar vermesi bekleniyor.

Şaşırtmadı! İngiltere`de `Yılın menajeri` Pep Guardiola... Manchester City`yi 98 puanla lig şampiyonluğuna taşıyan Pep Guardiola, Premier Lig`de yılın menajeri seçildi. İlgili Haberi Oku