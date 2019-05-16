SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Korumaların darp ettiği avukatın ev hapsi kaldırıldı
İngiltere Premier Lig

SON DAKİKA Manchester City’ye büyük şok! UEFA resmen açıkladı Manchester City’den sert tepki geldi

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City, UEFA Finansal Fair Play Mali Kontrol Kurumu'na sevk edildi. Manchester City Kulübü haberi, UEFA'nın kendilerine düşmanca tavır sergilediğini belirten bir paylaşımla duyurdu.

SKOR DIŞ HABER 16 Mayıs 2019 12:00

İngiltere Premier Lig’de Liverpool’un 1 puan önünde 98 puanla şampiyonluğa ulaşan Manchester City’ye UEFA’dan kötü haber geldi. UEFA’nın Finansal Fair Play Mali Kontrol Kurumu’na sevk ettiği Manchester City’ye Avrupa kupalarından men cezası gelmesi gündemde…

UEFA’nın kararını resmi sitesinden duyuran Manchester City, kendilerine karşı düşmanca bir tutum sergilendiğini iddia etti. Manchester City, yaptığı resmi açıklamada “UEFA’nın soruşturması karşısında hayal kırıklığına uğradık ancak bu duruma şaşırmadık. Karar, tatmin edici olmayan, kısıtlayıcı ve düşmanca bir süreç içinde bulunulduğunun göstergesi” ifadelerine yer verdi.

Manchester City’ye usulsüz para aktarımını araştıran UEFA’nın bu hafta içinde bir karar vermesi bekleniyor.

15 Mayıs 2019 Şaşırtmadı! İngiltere`de `Yılın menajeri` Pep Guardiola... Manchester City`yi 98 puanla lig şampiyonluğuna taşıyan Pep Guardiola, Premier Lig`de yılın menajeri seçildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:41 | 16 Mayıs 2019
Manchester City uefa
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Yarın - 20:30
-
Konyaspor
Antalyaspor
18/05/2019 - 19:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
TÜMÜNÜ GÖR