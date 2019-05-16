SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Korumaların darp ettiği avukatın ev hapsi kaldırıldı
SON DAKİKA Galatasaray Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu
Medipol Başakşehir

SON DAKİKA Galatasaray Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray ile Medipol Başiakşehir arasında oynanacak kritik maçın hakemi açıklandı.

16 Mayıs 2019 13:55

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Öte Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında yapılacak diğer maçları yönetecek hakemler de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

19 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

Son güncelleme 14:14 | 16 Mayıs 2019
galatasaray Medipol Başakşehir süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Yarın - 20:30
-
Konyaspor
Antalyaspor
18/05/2019 - 19:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
TÜMÜNÜ GÖR