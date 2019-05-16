SON DAKİKA Galatasaray Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.
Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Öte Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında yapılacak diğer maçları yönetecek hakemler de belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus
19 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20 Mayıs Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek