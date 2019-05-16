Maç sonrası Mbaye Diagne’den skandal hareket!

Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, bir gol attığı, bir de penaltı kaçırdığı Akhisarspor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken olay yaratan bir de harekete imza attı.

Şampiyonlukla ilgili görüşleri sorulan Diagne, “Sırada Başakşehir var, o maçı da kazanıp şampiyon olacağız” diyen Diagne, sonrasında boğaz kesme işareti yaptı.

Diagne ayrıca, Sinan Gümüş’ün kullandığı penaltı ile ilgili görüşleri sorulunca, “Problem yok, penaltıyı attık” dedi.

DAHA ÖNCE “FINISH FENER” YAPTI

Mbaye Diagne, daha önce de sosyal medyadan bir çocuk hayranı ile ederken, Fenerbaçe için “Finish Fener” diyerek boğaz kesme hareketi yapmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıkladı: Futbolcularımdan bana bir teklif geldi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor`un hakem Suat Arslanboğa`nın kararlarına gösterdikleri tepki ile ilgili konuştu. Fatih Terim, Galatasaray futbolcularının kendisinden istediği bir talebi paylaştı. İlgili Haberi Oku