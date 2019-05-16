Maalesef yine hakemler

Akhisar ilk yarıda müsabakaya Galatasaray'dan daha hazır gözüktü. Maç öncesinde rakibini çok iyi analiz etti. Galatasaray'ın ihtiyacı olan bütün boş alanları kapattı. Alan ve adam markajında çok başarılı oldu. Mükemmel kontrataklar yaptı. Kupayı kazanacak golü de buldu.

Galatasaray hem kanatları iyi kullandı hem merkezden etkili ataklar yaptı. Ancak son paslar ve asistlerde istenilen pas düzeyi ve isabet oranı gerçekleşmediği için net fırsatlar bulamadı. Sağdan Feghouli ile etkili akınlar yaptı. Merkezden Belhanda ile gelmeyi çabaladı. Soldan ise Onyekuru'nun yaptığı delici koşularla pozisyonlar bulmaya çalıştı. Fakat Akhisar defansı doğru mücadele içerisinde doğru müdahaleler yaptı. Kademe ve yardımlaşmada çok başarılı olarak Galatasaray'ı durdurdu. Akhisar, taktiksel olarak rakibini geçti ama hakemi geçemedi.

Gönül isterdi ki böyle bir müsabakada teknik, taktik, sistem ve performans konuşalım ve değerlendirelim. Lakin hakemler yanlış kararlarla sonucu o kadar değiştiriyor ki sahada emek veren birçok takım ve futbolcuların direncini, hırsını, emeğini hem zihinsel hem de fiziksel yok ediyor. Hakem, müsabakayı veya kupayı alıyor bir takımdan diğer bir takıma veriyor. Ve bu tür hakemler, bizim gibi futbol konuşmak isteyen ve yazmak isteyen insanları saatlerce hatalarını konuşmaya, yazmaya mecbur bırakıyor. VAR'a baka baka bu kadar yanlış verilen kararlar VAR'ın da içini sızlatmaktadır. VAR olmasına rağmen bunlar oluyorsa vay bu Türk futbolunun haline. Umut ediyoruz ki gelecek yıl her şey güzel olacak.

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