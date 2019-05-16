Kutlamalara Emre Akbaba damga vurdu! Görüntülü arama ile destek verdiler…

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da futbolcular ve teknik heyet Emre Akbaba’ya büyük bir jest yaptı.

Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan ve ağır bir sakatlık geçiren Emre Akbaba’nın formasını yedek kulübesine getiren Galatasaraylı futbolcular takım arkadaşlarına destek verdi.

Sarı kırmızılıları 2-1 öne geçiren golü atan Feghouli yedek kulübesinden aldığı Emre Akbaba formasını tribünlere göstererek alkışlattı.

3-1 biten maçın ardından şampiyonluk seramonisi öncesi Galatasaray teknik heyeti, Emre Akbaba'yı da görüntülü görüşme ile kupa sevincine ortak etti. Kameranın elden ele dolaştığı statta tribünler de hep birlikte ‘Emre Akbaba’ tezahüratı yaparak genç futbolcuya destek verdi.

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