Gerginlik provokasyon ‘VAR’

Futbol ailesi o kadar gerildi ki, Türkiye Kupası Final maçında daha önce görmediğimiz sahneleri gördük. VAR baskısı ile verilen ve kaçan penaltı, kırmızı kart gören oyuncunun Fatih Terim'e, “Bu senin eserin” der gibi alkışlaması neredeyse provokasyona neden olacaktı. Final Galatasaray adına mutlu sonla bitti ancak hakemlerimize güvensizlik ne yazık ki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Galatasaray aslında o kadar kötüydü ki açıkçası hangi sistemde oynadı anlayamadım. Bu takımın bir penaltıcısı var o da Diagne ama attığı kadar kaçırdıkları ile anılmaya başladı. Sezon boyunca yapılan hakem hataları okları artık Galatasaray'a çevirdi. Zaten başarılı olan kim olursa olsun artık taşlanacaktır.

Akhisar’ın ligden düşmesi kesinleşince açıkçası kupaya asılması normal karşılanmalı. Oyuncular o kadar inanmışlar ki kupayı almak için Fatih Terim'e gidip tepki vermeyi bile göze almışlar. Küme düşen bir takımın finale yakışan bir oyun oynadığını söylesem yanlış olmaz ama saha dışında yaşananlar futbolcuları öylesine etkilemiş ki bunların yaşanmasını da normal karşılıyorum.

Hakem Suat Arslanboğa'nın VAR marifetiyle verdiği penaltı sonrası kontrolü kaybetmesini yadırgamadım. Hakemlerimizin bu sezon başarısız grafik çizmesi ve MHK'nın bu maçı yönetmesi için başka hakem bulamaması bu maça gölge düşürmeye yetti.

Yayıncı kuruluş ve TFF'nin ortaklaşa yaptığı ödül gecesi sonrası Fatih Terim oyuncularını motive etmişti. Bakalım seneye ödül verecekler mi?

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