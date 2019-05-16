SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, çocuk korosuyla birlikte söyledi: Her şey güzel olacak!
Galatasaray’dan minik taraftar Duhan Emir’e jest
Galatasaray

Galatasaray’dan minik taraftar Duhan Emir’e jest

Galatasaray Kulübü, okul etkinliği kapsamında katıldığı Fenerbahçe'deki stat ve müze gezisi sırasında Galatasaray armalı kıyafeti ters giydirilen minik taraftar Duhan Emir'i Medipol Başakşehir maçında konuk edecek.

16 Mayıs 2019 18:00

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Minik taraftarımız Duhan Emir’in geçtiğimiz günlerde okul gezisiyle katıldığı rakibimizin stadyumundaki müze turunda yaşadığı üzücü olaya dair haberler sosyal medyada yer bulmuştu.

Başkan yardımcımız Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyelerimiz, yoğun çabalar sonucunda Duhan Emir ve ailesine ulaştı. Kulübümüz, Duhan Emir ve ailesini 19 Mayıs Pazar günü oynayacağımız Medipol Başakşehir maçında Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak” denildi. Açıklamada, başkan Mustafa Cengiz ve futbol takımıyla tanışacak Duhan Emir’in maç öncesi futbolcularla seremoniye katıldıktan sonra karşılaşmayı tribünlerden takip edeceği bildirildi.

Son güncelleme 18:00 | 16 Mayıs 2019
Duhan Emir galatasaray
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Bugün - 20:30
-
Konyaspor
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
TÜMÜNÜ GÖR