Galatasaray’dan minik taraftar Duhan Emir’e jest

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Minik taraftarımız Duhan Emir’in geçtiğimiz günlerde okul gezisiyle katıldığı rakibimizin stadyumundaki müze turunda yaşadığı üzücü olaya dair haberler sosyal medyada yer bulmuştu.

Başkan yardımcımız Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyelerimiz, yoğun çabalar sonucunda Duhan Emir ve ailesine ulaştı. Kulübümüz, Duhan Emir ve ailesini 19 Mayıs Pazar günü oynayacağımız Medipol Başakşehir maçında Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak” denildi. Açıklamada, başkan Mustafa Cengiz ve futbol takımıyla tanışacak Duhan Emir’in maç öncesi futbolcularla seremoniye katıldıktan sonra karşılaşmayı tribünlerden takip edeceği bildirildi.