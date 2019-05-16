Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıkladı: Futbolcularımdan bana bir teklif geldi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’ın Akhisarspor’u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim, futbolcuların kendisinden istediği bir talebi canlı yayında açıkladı.
Pazar günü Medipol Başakşehir ile oynanacak lig maçı hakkında konuşan Fatih Terim “Önce bir kupanın keyfini sürelim. Herkes bizim niyetimizi biliyor. Seyircimizin önünde şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Mümkünse bir haftada iki kupa almak istediğimizi daha önce de söyledik. Şunu da açıklamak istiyorum. Futbolcularımdan bana bir teklif geldi. Florya’da yatmak istediler. Selçuk, Fernando ve Muslera geldi ve bu talebi iletti. Demek ki futbolcularım konsantreler. Burada sıkıntımız, futbolcularımızı pazara kadar bir an evvel oyun içinde yorgun düşmeyecek duruma getirmek. Cumartesi, çarşamba, pazar… Üç tane final oynuyoruz. İki tanesi bitti sonuncu kaldı” dedi.
Akhisarspor futbolcularının hakem Suat Arslanboğa’nın kararlarına olan tepkileri hakkında da konuşan Fatih Terim “Olayı öyle bir kıvama getirmeye çalıştılar ki herkes bundan faydalanmaya çalışıyor. Herkes bunu bahane olarak göstermeye başladı. Her şeyi artık o tarafa çektiler. Yapmak istedikleri de buydu. Onun için Galatasaray bunlardan uzak, kim ne derse desin yoluna bakacaktır. Galataasray’ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadı, hiçbir zaman da hak etmediği bir şey istemedi” ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, Akhisarspot futbolcuları Miguel Lopes ve Fatih Öztürk ile yaşadığı diyalog ile ilgili ise şunları söyledi:
“Fatih temsilen geldiğini söyledi. Bizi içeride karşılamayı uygun görmüşler. Böyle karar almışlar. ‘Biz emir kuluyuz’ dedi. Ben de ‘Keşke gelseydiniz. Biz geçen sene sizi alkışlamıştık, keşke siz de olsaydınız’ dedim. Miguel Lopes atılmanın üzüntüsü ile arkadaşlarına bir şeyler söyledi. Benim bir diyaloğum olmadı.”