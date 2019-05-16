Franck Ribery’den Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek, Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürmesinin ardından Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery sarı-kırmızılı ekibi unutmadı. Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı ekibi tebrik ederek, “Tebrikler Galatasaray, Aferin Cimbom” notunu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Bayern Münih'ten ayrılacağını duyuran Ribery'nin Galatasaray mesajı sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarları, Fransız futbolcunun paylaşımının altına ‘Yak gel bildiğin ne varsa’ ve ‘Gel aslan gel’ yanıtlarını verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: `Soyunma odasına inmesek iyiydi...` Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, En önemlisi bugün bu maçı taraftarımızın çevirdiğine inanıyorum. Taraftarımızın gücünü tüm Türkiye sanırım gördü, bütün dünya zaten biliyor. dedi. İlgili Haberi Oku