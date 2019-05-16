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Franck Ribery’den Galatasaray paylaşımı
Galatasaray

Franck Ribery’den Galatasaray paylaşımı

Bir dönem Galatasaray’da da forma giymiş olan Fransız yıldız Franck Ribery, 57. Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray’ı tebrik etti.

16 Mayıs 2019 10:54

Galatasaray'ın Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek, Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürmesinin ardından Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery sarı-kırmızılı ekibi unutmadı. Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı ekibi tebrik ederek, “Tebrikler Galatasaray, Aferin Cimbom” notunu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Bayern Münih'ten ayrılacağını duyuran Ribery'nin Galatasaray mesajı sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarları, Fransız futbolcunun paylaşımının altına ‘Yak gel bildiğin ne varsa’ ve ‘Gel aslan gel’ yanıtlarını verdi.

16 Mayıs 2019 Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: `Soyunma odasına inmesek iyiydi...` Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, En önemlisi bugün bu maçı taraftarımızın çevirdiğine inanıyorum. Taraftarımızın gücünü tüm Türkiye sanırım gördü, bütün dünya zaten biliyor. dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:54 | 16 Mayıs 2019
Franck Ribery galatasaray sosyal medya
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