Fenerbahçe’den Başakşehir’e: Ver Mahmut’u al Alper’i

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sözcü'nün ulaştığı bilgiye göre, Sarı-lacivertli yönetim Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Mahmut Tekdemir'e talip.

Hem stoper hem de ön libero da oynayan, Başakşehir'in joker futbolcusunu Ersun Yanal çok istiyor. Sarı-lacivertli yönetim Başakşehir'le ön bir görüşme yaptığı ancak şampiyonluk yolunda oldukları için esas teklifi sezon sonu yapacağı öğrenildi.

Sezonun tamamlanmasıyla Fenerbahçe yönetimi Mahmut için Başakşehir'in kapısını çalacak ve takas artı para teklifi yapacak. Yıllardır bekleneni veremeyen Alper Potuk'u bu transferde kullanmak isteyen Fenerbahçe, bir miktar para da vererek Başakşehir'in ikna etmesi bekleniyor.

Teklifin yetersiz bulunması durumunda, genç oyunculardan birinin de kiralık olarak verilmesi gündeme gelecek.

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