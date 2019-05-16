SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İmamoğlu’ndan FETÖ çıkışı: FETÖ sanığına ‘İmamoğlu aleyhine ifade ver’ diyen bakanlar kimlerdir!
Fenerbahçe’den Başakşehir’e: Ver Mahmut’u al Alper’i
Medipol Başakşehir

Fenerbahçe’den Başakşehir’e: Ver Mahmut’u al Alper’i

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe’de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe yeni sezonda kadrosuna Başakşehir'de forma giyen Mahmut Tekdemir’ katmak istiyor.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 16 Mayıs 2019 08:36

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sözcü'nün ulaştığı bilgiye göre, Sarı-lacivertli yönetim Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Mahmut Tekdemir'e talip.

Hem stoper hem de ön libero da oynayan, Başakşehir'in joker futbolcusunu Ersun Yanal çok istiyor. Sarı-lacivertli yönetim Başakşehir'le ön bir görüşme yaptığı ancak şampiyonluk yolunda oldukları için esas teklifi sezon sonu yapacağı öğrenildi.

Sezonun tamamlanmasıyla Fenerbahçe yönetimi Mahmut için Başakşehir'in kapısını çalacak ve takas artı para teklifi yapacak. Yıllardır bekleneni veremeyen Alper Potuk'u bu transferde kullanmak isteyen Fenerbahçe, bir miktar para da vererek Başakşehir'in ikna etmesi bekleniyor.

Teklifin yetersiz bulunması durumunda, genç oyunculardan birinin de kiralık olarak verilmesi gündeme gelecek.

15 Mayıs 2019 Minik taraftarın fotoğrafı gündem olmuştu! Fenerbahçe açıklama yaptı Galatasaraylı minik bir öğrencinin, Fenerbahçe Ülker Stadyumu`ndaki okul gezisi sırasında giydiği sarı-kırmızılı kopşonlunun ters çevrilmiş olarak fotoğrafının sosyal medyaya düşmesi gündem oldu! Galatasaraylı yönetici minik öğrenciye ulaştı, Fenerbahçe ise konuyla ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:47 | 16 Mayıs 2019
Başakşehir Fenerbahçe Mahmut Tekdemir transfer
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Yarın - 20:30
-
Konyaspor
Antalyaspor
18/05/2019 - 19:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
TÜMÜNÜ GÖR