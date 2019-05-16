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Deontay Wilder’dan rakibine ‘Ölüm tehdidi’
Diğer Sporlar

Deontay Wilder’dan rakibine ‘Ölüm tehdidi’

Dünyaca ünlü boksör Deontay Wilder, cumartesi gecesi karşılaşacağı rakibi Dominic Breazeale'yi ölümle tehdit etti. Deontay Wilder, karşılaşma ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu spor, bir insanı öldürüp üzerine para kazanabileceğiniz tek alan... Dominic Breazeale'in hayatı tehlikede" dedi.

SKOR DIŞ HABER 16 Mayıs 2019 13:16

Bu cumartesi gecesi Barclays Center’da Dominic Breazeale ile unvan maçına çıkacak olan Deontay Wilder, maç ile ilgili yaptığı açıklamada rakibini öldürmekle tehdit etti. Dünyaca ünlü boksör, rakibinin hayatının tehlikede olduğunu ve bunu gerçek anlamıyla kullandığını söyledi.

Yaptığı açıklama ile herkesi şoke eden Deontay Wilder “Boks, bir insanı öldürüp üzerine para kazanabileceğiniz tek alan… Yani bu yasal… Bu yüzden neden olmasın? Rekorlarıma bir de insan canı eklemek isterim. Dominic Breazeale’in hayatı tehlikede… Ve bunu gerçek anlamıyla kullanıyorum. Rekorlarıma bir ceset eklemek istiyorum” dedi.

Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Deontay Wilder, konuşmasına boksun vahşi bir spor olduğunu belirterek “Bu centilmen bir spor değil… Birbirimizin kafasına sert yumruklar vuruyoruz. Kan akıtıyoruz. Dünya üzerindeki hangi doktora sorsanız, size kafanızın böyle darbelere dayanıklı olmadığını söyler” şeklinde devam etti.

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Son güncelleme 13:36 | 16 Mayıs 2019
Deontay Wilder Dominic Breazeale
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