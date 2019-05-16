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Cüneyt Çakır’ın karnesi 
Medipol Başakşehir

Cüneyt Çakır’ın karnesi 

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçına atanan Cüneyt Çakır bu sezon 23 maçta görev alarak en çok düdük çalan hakem oldu.  

16 Mayıs 2019 16:23

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının hakemi olan Cüneyt Çakır, bu sezon UEFA tarafından da üst düzey maçlarda da görev alırken Süper Lig’de çıktığı 23 maçta 89 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi. 4 kez de penaltı kararı veren Çakır 1 kez de çift sarıdan kırımızı kartını çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Galatasaray’ın 3 maçını yönetirken sarı-kırmızılı takım 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çakır, Galatasaray’ın deplasmanda Antalyaspor’ 1-0 yendiği, Beşiktaş’a 1-0 mağlup olduğu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de 1-1’lik skorla berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı.

Cüneyt Çakır’ın yönettiği 4 maça çıkan turuncu lacivertli takımın ise 2 galibiyet  mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Başakşehir’in Atiker Konyaspor ve Ankaragücü’nü 1-0’lık skorlarla mağlup ettiği, Beşiktaş’a 2-1’lik skorla yenildiği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1’lik skorla puanları paylaştığı mücadeleyi yönetti.

Son güncelleme 16:25 | 16 Mayıs 2019
Cüneyt Çakır galatasaray Medipol Başakşehir
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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