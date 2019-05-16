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Canlı yayında muhabiri taciz eden boksör Kubrat Pulev’e cinsel taciz kursu cezası
Diğer Sporlar

Canlı yayında muhabiri taciz eden boksör Kubrat Pulev’e cinsel taciz kursu cezası

Bulgar boksör Kubrat Pulev, geçtiğimiz mart ayında canlı yayında muhabir Jennifer Ravalo'yu taciz ettiği gerekçesiyle süresiz men cezası almıştı. Hareketinden dolayı özür dileyen Kubrat Pulev'e bir de para ve 'Cinsel taciz kursu'na gitme cezası verildi.

SKOR DIŞ HABER 16 Mayıs 2019 12:38

Kubrat Pulev’in, 23 Mart 2019 tarihinde California’da çıktığı bir boks maçının ardından muhabir Jennifer Ravalo’ya cinsel tacizde bulunması büyük tepki çekmişti. Canlı yayında Jennifer Ravalo’yu dudaklarından öpen Kubrat Pulev’in, yayın bittikten sonra da muhabire tacizine devam ettiği iddia edilmişti. California Spor Komisyonu tarafından lisansı süresiz iptal edilen Kubrat Pulev’e, ayrıca dava açılmıştı.

Canlı yayında Kubrat Pulev’in muhabir Jennifer Ravalo’yu taciz ettiği an kameralara böyle yansımıştı:

Mahkeme, Kubrat Pulev’in cezasını belirledi. Yapılan duruşma sonunda Kubrat Pulev’in 2 bin 500 dolar para cezası ödemesine ve ‘Cinsel istismar kursu’na gitmesine karar verildi. Duruşmayı izleyen Kubrat Pulev’in sevgilisi Bulgar pop sanatçısı Anrea, tamamen siyah giyinerek sevgilisine destek verdi. Kubrat Pulev’in avukatları, sporcunun büyük bir zafer sonrası tamamen düşünmeden bir harekette bulunduğunu savundu.

29 Mart 2019 Kubrat Pulev`in tacizine uğrayan Jenny Sushe yaşananları anlattı! Kamera kapandıktan sonra... Röportaj sırasında boksör Kubrat Pulev`in dudaklarından öptüğü Jenny Sushe, yaşananların ardından ilk kez konuştu. Kubrat Pulev`in kendisini sadece öpmekle kalmadığını, aynı zamanda elle cinsel tacizde bulunduğunu söyleyen Jenny Sushe, dava açtı. İlgili Haberi Oku

Jennifer Ravalo ise duruşmada yaptığı konuşmada Kubrat Pulev’in kendisini zorla öptüğünü, bu hareket sonrası kendisini aşağılanmış hissettiğini söyledi.

25 Mart 2019 Ünlü boksör Kubrat Pulev kanlar içinde çıktığı canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı! Ağır siklet boksör Kubrat Pulev maç sonrası verdiği röportajda yaptığı skandal hareketle sosyal medyanın diline düştü. Pulev`in kendisine soru soran muhabiri canlı yayında dudaklarından zorla öpmesi büyük tepki topladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:52 | 16 Mayıs 2019
Jennifer Ravalo kubrat pulev
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