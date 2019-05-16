Canlı yayında muhabiri taciz eden boksör Kubrat Pulev’e cinsel taciz kursu cezası

Kubrat Pulev’in, 23 Mart 2019 tarihinde California’da çıktığı bir boks maçının ardından muhabir Jennifer Ravalo’ya cinsel tacizde bulunması büyük tepki çekmişti. Canlı yayında Jennifer Ravalo’yu dudaklarından öpen Kubrat Pulev’in, yayın bittikten sonra da muhabire tacizine devam ettiği iddia edilmişti. California Spor Komisyonu tarafından lisansı süresiz iptal edilen Kubrat Pulev’e, ayrıca dava açılmıştı.
Canlı yayında Kubrat Pulev’in muhabir Jennifer Ravalo’yu taciz ettiği an kameralara böyle yansımıştı:
Mahkeme, Kubrat Pulev’in cezasını belirledi. Yapılan duruşma sonunda Kubrat Pulev’in 2 bin 500 dolar para cezası ödemesine ve ‘Cinsel istismar kursu’na gitmesine karar verildi. Duruşmayı izleyen Kubrat Pulev’in sevgilisi Bulgar pop sanatçısı Anrea, tamamen siyah giyinerek sevgilisine destek verdi. Kubrat Pulev’in avukatları, sporcunun büyük bir zafer sonrası tamamen düşünmeden bir harekette bulunduğunu savundu.
Jennifer Ravalo ise duruşmada yaptığı konuşmada Kubrat Pulev’in kendisini zorla öptüğünü, bu hareket sonrası kendisini aşağılanmış hissettiğini söyledi.