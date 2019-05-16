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Başakşehir’de Emre Belözoğlu belirsizliği
Medipol Başakşehir

Başakşehir’de Emre Belözoğlu belirsizliği

Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile oynayacağı kritik maç öncesi Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor. Ankaragücü maçında sakatlanan Emre Belözoğlu, takımının bugün yaptığı antrenmana da çıkmadı.

16 Mayıs 2019 14:53

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray ile şampiyonluk yolundaki en kritik maçına çıkacak Medipol Başakşehir’de kaptan Emre Belözoğlu’nun tedavisi sürüyor.

İstanbul ekibinin sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre’nin çekilen MR’ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti. Hafta başından bu yana antrenmanlara çıkamayan deneyimli futbolcu, turuncu-lacivertli takımın bugün yaptığı idmanda da yer almadı.

Galatasaray maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edilen deneyimli futbolcunun durumuyla ilgili karar, kalan iki gündeki iyileşme sürecine göre verilecek.

16 Mayıs 2019 SON DAKİKA Galatasaray Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu Süper Lig`de Galatasaray ile Medipol Başiakşehir arasında oynanacak kritik maçın hakemi açıklandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:53 | 16 Mayıs 2019
emre belözoğlu galatasaray Medipol Başakşehir
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