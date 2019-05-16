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Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu: ‘Oyuna yine birisinin eli değdi’
Ziraat Türkiye Kupası

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu: ‘Oyuna yine birisinin eli değdi’

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında Galatasaray’a mağlup olan Akhisarspor'da Teknik Sorumlu Ercan Kahyaoğlu, oyuna birisinin eli değdiğini ileri sürüp üzgün olduklarını belirtti.

16 Mayıs 2019 00:48

Galatasaray’ın 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan Ziraat Türkiye Kupası Finali’nden sonra açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, “Maçtan önce kimse maça dokunmasın demiştik. 11 futbolcu bizim 11 rakibin, bunlar oynasınlar, dışarıdan müdahale edilmesin diye bir istekte bulunmuştuk. Ama maalesef oyunun ilerleyen bölümünde oyuna yine birisinin eli değdi. Olmaması gereken şeyler bunlar” dedi.

Kahyaoğlu, “Galatasaray ile veya başka bir takımla işimiz yok. Biz oyun oynamaya çalışıyoruz. Ligdeki durumumuz belliydi zaten. O pozisyonda geldik buraya. Kupayı gerçekten çok istiyorduk. Ona göre oynadık. Kötü oynamadık. Kimse oynadığımız oyuna kötü diyemez. İkinci karar, penaltı ile sonuçlanan karar çok ağır oldu. Maçın seyrini değiştirdi, oyunda kalmamızı zorlaştırdı. Bu sonuç gerçekleşti, üzgünüz” diye konuştu. 15 Mayıs 2019 Akhisarspor`dan Suat Arslanboğa`ya çok sert tepki... `Allah belasını versin!` Ziraat Türkiye Kupası Finali`nde Galatasaray`a 3-1 mağlup olan Akhisarspor`da futbolcular maçın hakemi Suat Arslanboğa`ya ateş püskürdü. Kaptan Güray Vural, maçtan sonra katıldığı canlı yayında``Yazıklar olsun Suat Arslanboğa`ya! Allah belasını versin ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:48 | 16 Mayıs 2019
Akhisarspor Ercan Kahyaoğlu Ziraat Türkiye Kupası
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