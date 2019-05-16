Akhisarspor Galatasaray maçında şok protesto! Akhisarspor futbolcuları takım halinde…

Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından yapılan ödül töreninde Akhisarspor futbolcuları, hakem Suat Arslanboğa’nın kararlarını protesto ederek madalyalarını almaya gelmedi. Galatasaray’ın 3-1 kazandığı karşılaşmanın 77. dakikasında, Suat Arslanboğa’nın Miguel Lopes’in Diagne’ye yaptığı hareket sonrası Video Yardımcı Hakem’e (VAR) danışarak verdiği penaltı kararı sonrası ortalık karışmış, Miguel Lopes kırmızı kart görmüştü. Akhisarspor futbolcularının sert itirazlarına neden olan penaltı kararının yankıları seremonide de sürdü.

SON DAKİKA Akhisarspor Galatasaray maçında ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanan final maçında Galatasaray`ın kazandığı penaltı sonrası ortalık karıştı. Miguel Lopez kırmızı kart görürken, Bokila, Fatih ve Güray sarı kart gördü. İlgili Haberi Oku

Akhisarspor futbolcuları, ikincilik madalyalarını almak için podyuma beklenirken, hiçbir futbolcu madalyasını almaya gelmedi. Sadece maçın oyuncusu seçilen Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk, ödülünü almak üzere podyuma çıktı. Fatih Öztürk, ödülünü alırken hiçbir federasyon yetkilisinin elini sıkmadı. Fatih Öztürk, soyunma odasına geri dönerken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile kısa süre sohbet etti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Fatih Öztürk’ü öperek tebrik etti.

Fatih Öztürk soyunma odasına geri döndükten sonra, normal şartlarda finalde ikinci olan takımın podyuma çıkması beklenirken, Akhisarspor cephesinden hiçbir isim seremoniye katılmadı. Bunun üzerine şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Akhisarspor futbolcularından önce podyuma çıkarak madalyalarını aldılar.

Akhisarspor takımı daha sonra sahaya çıkarak Galatasaraylı futbolcuları tebrik ettiler.

Şampiyonluk kutlamasına Emre Akbaba damgası! Görüntülü arama ile destek verdiler... Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Finali`nde 1-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor`u 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılarda teknik heyet ve futbolcular maç sonunda kaval kemiği kırılan ve sezonu kapatan Emre Akbaba`yı görüntülü arayarak kupa sevincini birlikte kutladı. İlgili Haberi Oku

Akhisarspor Galatasaray maçında penaltı krizi! Fatih Terim, Selçuk İnan atsın dedi, Mbaye Diagne attı, kaçırdı! Akhisarspor Galatasaray maçında Galatasaray`ın 65`te kazandığı penaltıda topun başına Mbaye Diagne geçti. Fatih Terim`in Selçuk İnan kullansın yönündeki talimatını dinlemeyen Diagne`nin vuruşunu Akhisarspor kalecisi Fatih kurtardı. Akıllara geçen hafta yaşanan penaltı krizi geldi. İlgili Haberi Oku