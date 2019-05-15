Vasilije Micic: Ergin Ataman ve takım arkadaşlarımı tanımıyordum

Euroleague Final Four organizasyonunun yarı final maçında 17 Mayıs Cuma günü Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak Anadolu Efes’te Vasilije Micic, bu sezon Dörtlü Final için daha tecrübeli olduğunu ve bunun da performansını etkileyeceğini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sırp oyuncu, geçen sezon Zalgiris ile Dörtlü Final tecrübesi yaşadığını hatırlatarak, “Her oyuncu için bu seviyelerde bulunmak çok önemli. Bu deneyimi az sayıda oyuncunun yaşaması bir avantaj. Tabii üzerinizde büyük bir baskı oluyor. Bu baskıyı kaldırmak gerekiyor. Geçen sene ben bunu yaşadım. Bu sezon daha tecrübeliyim. Daha rahat oynayacağım ve daha iyi olacağım” ifadelerini kullandı.

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İspanya’daki Final Four’da mücadele edecek diğer takımların kadro yapılarını yıllardır koruduğunu aktaran 25 yaşındaki oyun kurucu, “Biz ilk antrenmandan itibaren sezon sonunu değil hep bir sonraki maçı düşünerek çalıştık. Adım adım ilerledik ve bu noktaya geldik. Rakiplerimiz Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ve Real Madrid gibi tecrübeli bir takım değiliz. Onlar yıllardır bir arada oynayan oyunculardan kurulu ekipler” diye konuştu.

Sırbistanlı oyuncu, Fenerbahçe Beko ile bu sezon oynadıkları maçlarda onlara karşı galip gelebileceklerini herkese gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Rakibimiz iyi bir takım. Bu sezon 6 maçta karşılaştık. Sezonun ilk maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda onları yendik. Euroleague’de kendi evimizde 15 sayı geriden gelerek kazandık. Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe Euroleague’i kazandı. Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluklar yaşadı. Ligi lider olarak tamamladı. Biz de ligde normal sezonu zirvede tamamladık. Fenerbahçe’yi 3 kez mağlup ettik, 3 kez de yenildik. Biz bu maçlarda kazanabileceğimizi gördük. İki Türk ekibinin Dörtlü Final’de olması çok güzel bir şey. Onlara karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mücadele edip savaşmaya devam edeceğiz.”

“BULUNDUĞUM YERDEN GURUR DUYUYORUM”

Sezon başında basketbol otoritelerinin, kendisinin ABD’li oyun kurucu Shane Larkin’e alternatif olacağı yönünde düşüncelere sahip olduğunu anlatan Vasilije Micic, “Ben geldiğimde bunlara kulak asmadım. Bunlara hiç bakmadan sadece çalıştım. İkinci oyun kurucu olarak da düşünüldüm ama sadece çalışmaya devam ettim. Sezon başında yeni geldiğim için hocamız Ergin Ataman’ı ve takım arkadaşlarımı tanımıyordum. Sezon ilerledikçe elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Antrenörüm ve arkadaşlarım bana güvendi. Bulunduğum yerden gurur duyuyorum” şeklinde görüş belirtti.

Micic, sezon başında Anadolu Efes’e transfer olurken ne kadar büyük bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu vurgulayarak, “Transfer sırasında tabii ki arkadaşlarımla da konuşmuştum. Buraya gelmek benim öncelikli hedeflerimden biriydi ve çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın hepsinin yüksek hedefleri var. Sezon başında bizim bu noktalara gelebileceğimiz düşünülmüyordu. Ancak biz ilk günden beri en yüksek seviyeye ulaşabileceğimize inanıyorduk. Sezonun ortasında bunu göstermeye başladık. Artık insanlar da bize hak vermeye başladı” değerlendirmesinde bulundu.

Euroleague’de sezonun en iyi ikinci beşine seçilmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Micic, “En iyi ilk beşe seçilmemem bende herhangi bir hayal kırıklığı oluşturmadı. Benim ve takımım için en önemlisi Dörtlü Final’e kalmaktı. Bu hedefimizi gerçekleştirdik. Benim bu ödülü almam elbette ki ekstra bir mutluluk. Bir oyun kurucu olarak yaşım daha çok genç. Önümde uzun yıllar var. Bunu başarabileceğime inanıyorum. Ama benim için önce takımımın başarısı sonra bireysel başarı gelir” diyerek sözlerini tamamladı.