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Türkiye Kupası’nı kazanan takım ne kadar para ödülü alacak? Galatasaray mı Akhisar mı…
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası’nı kazanan takım ne kadar para ödülü alacak? Galatasaray mı Akhisar mı…

Türkiye Kupası'nı kazanan takım bu akşam oynanacak Galatasaray Akhisarspor maçı ile belli olacak. Müzelerine bir kupada götürmek isteyen takımların bir diğer hedefi ise kazanan takımın alacağı para ödülünü elde etmek. Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek olan takım ne kadar para ödülü alacak?

15 Mayıs 2019 18:34

Ziraat Türkiye Kupası’nda Akhisarspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu sezonu kupayla kapatmak isteyen iki takımın mücadelesine sahne olacak karşılaşmada kazanan takımda Türkiye Kupası yanı sıra para ödülü de kazanacak. Mali anlamda zor günler geçiren takımların büyük ihtiyaç duyduğu para ödülü ne kadar merak ediliyor.

TÜRKİYE KUPASI PARA ÖDÜLÜ

Türkiye Kupası’nda son şampiyon Akhisarspor’un geçtiğimiz yıl bu organizasyondan elde ettiği gelir 7,5 milyon TL oldu. TFF, geçtiğimiz yıl 5 milyon TL olan şampiyonluk ödülünü bu yıl 18 milyon TL’ye çıkardı.

Türkiye Kupası’na 5. turdan başlayan Galatasaray ve Akhisarspor arasında kupayı müzesine götüren takım toplamda 18 milyon TL’yi de kasasına koyacak.

Son güncelleme 18:34 | 15 Mayıs 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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