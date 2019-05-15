Türkiye Kupası’nı kazanan takım ne kadar para ödülü alacak? Galatasaray mı Akhisar mı…

Ziraat Türkiye Kupası’nda Akhisarspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu sezonu kupayla kapatmak isteyen iki takımın mücadelesine sahne olacak karşılaşmada kazanan takımda Türkiye Kupası yanı sıra para ödülü de kazanacak. Mali anlamda zor günler geçiren takımların büyük ihtiyaç duyduğu para ödülü ne kadar merak ediliyor.

TÜRKİYE KUPASI PARA ÖDÜLÜ

Türkiye Kupası’nda son şampiyon Akhisarspor’un geçtiğimiz yıl bu organizasyondan elde ettiği gelir 7,5 milyon TL oldu. TFF, geçtiğimiz yıl 5 milyon TL olan şampiyonluk ödülünü bu yıl 18 milyon TL’ye çıkardı.

Türkiye Kupası’na 5. turdan başlayan Galatasaray ve Akhisarspor arasında kupayı müzesine götüren takım toplamda 18 milyon TL’yi de kasasına koyacak.