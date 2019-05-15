Süper Lig 33. hafta maç programı: Ligde düğüm Galatasaray Başakşehir maçı ile çözülüyor…

Süper Lig’de 33. haftaları oynanacak. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü ligde Başakşehir ile Galatasaray haftanın lideri belli olacak. Süper Lig’in 33. haftasının açılış maçı ise 17 Mayıs akşamı Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında olacak. İşte, Süper Lig 33. hafta maç programı…

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ PROGRAMI

17 Mayıs Cuma

20.30 Kasımpaşa – Atiker Konyaspor

18 Mayıs Cumartesi

19.00 Antalyaspor – Evkur Yeni Malatyaspor

19.00 Trabzonspor – Beşiktaş

19 Mayıs Pazar

16.00 Akhisarspor – İstikbal Mobilya Kayserispor

16.00 Bursaspor – Göztepe

19.00 Aytemiz Alanyaspor – Çaykur Rizespor

19.00 Galatasaray – Medipol Başakşehir

20 Mayıs Pazartesi

20.00 MKE Ankaragücü – Demir Grup Sivasspor

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Fenerbahçe