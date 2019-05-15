Süper Lig 33. hafta maç programı: Ligde düğüm Galatasaray Başakşehir maçı ile çözülüyor…

Süper Lig’de 33. haftaları oynanacak. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü ligde Başakşehir ile Galatasaray haftanın lideri belli olacak. Süper Lig’in 33. haftasının açılış maçı ise 17 Mayıs akşamı Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında olacak. İşte, Süper Lig 33. hafta maç programı…
SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ PROGRAMI
17 Mayıs Cuma
20.30 Kasımpaşa – Atiker Konyaspor
18 Mayıs Cumartesi
19.00 Antalyaspor – Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Trabzonspor – Beşiktaş
19 Mayıs Pazar
16.00 Akhisarspor – İstikbal Mobilya Kayserispor
16.00 Bursaspor – Göztepe
19.00 Aytemiz Alanyaspor – Çaykur Rizespor
19.00 Galatasaray – Medipol Başakşehir
20 Mayıs Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü – Demir Grup Sivasspor
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Fenerbahçe