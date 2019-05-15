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Süper Lig 33. hafta maç programı: Ligde düğüm Galatasaray Başakşehir maçı ile çözülüyor…
Futbol

Süper Lig 33. hafta maç programı: Ligde düğüm Galatasaray Başakşehir maçı ile çözülüyor…

Süper Lig'de uzun maratonun son virajında heyecan doruğa çıktı. Son iki haftaya, iki takımın eşit puanla girdiği ligde gözler Galatasaray Başakşehir maçına çevrildi. Kazanan takımın son haftaya lider olarak gireceği maçın dışında ligde birçok kritik konuma sahip mücadele oynanacak. Peki bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig hafta maç programı...

15 Mayıs 2019 16:39

Süper Lig’de 33. haftaları oynanacak. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü ligde Başakşehir ile Galatasaray haftanın lideri belli olacak. Süper Lig’in 33. haftasının açılış maçı ise 17 Mayıs akşamı Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında olacak. İşte, Süper Lig 33. hafta maç programı…

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ PROGRAMI

17 Mayıs Cuma

20.30 Kasımpaşa – Atiker Konyaspor

18 Mayıs Cumartesi

19.00 Antalyaspor – Evkur Yeni Malatyaspor

19.00 Trabzonspor – Beşiktaş

19 Mayıs Pazar

16.00 Akhisarspor – İstikbal Mobilya Kayserispor

16.00 Bursaspor – Göztepe

19.00 Aytemiz Alanyaspor – Çaykur Rizespor

19.00 Galatasaray – Medipol Başakşehir

20 Mayıs Pazartesi

20.00 MKE Ankaragücü – Demir Grup Sivasspor

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Fenerbahçe

Son güncelleme 16:39 | 15 Mayıs 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Yarın - 20:30
-
Konyaspor
Antalyaspor
18/05/2019 - 19:00
-
Yeni Malatyaspor
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
32 18 62
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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