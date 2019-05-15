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Stuttgart, Atakan Karazor’u transfer etti
Dünyadan Futbol

Stuttgart, Atakan Karazor’u transfer etti

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, Holstein Kiel takımından 22 yaşındaki Atakan Karazor 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1.90 boyundaki Almanya doğumlu Atakan, ön libero ve stoper bölgelerinde görev alıyor.

15 Mayıs 2019 16:31

Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart, ikinci lig ekibi Holsten Kiel’in Türk asıllı futbolcusu Atakan Karazor’u transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sürecek 4 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Thomas Hitzlsberger, Atakan’ın çok iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, “Uzun bir dönem Atakan’ı izledik. Onun iyi bir kaliteye ve perspektife sahip olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Devre arasında Stuttgart’ın kadrosuna dahil edilen milli futbolcu Ozan Kabak ile aynı formayı giyecek olan Atakan Karazor ise kendisine güvenen kulüp yetkililerine teşekkür edip, bu güvene göstereceği performansla karşılık vereceğini kaydetti.

Bochum ve Borussia Dortmund alt yapılarında yetişen Atakan, 2017-2018 sezonu başında Hostein Kiel’e transfer edilmişti. Orta sahada görev alan genç futbolcu, Holstein Kiel’de bu sezon 21 maçta 2 gol kaydetti.

Son güncelleme 16:31 | 15 Mayıs 2019
Almanya Bundesliga Atakan Karazor Stuttgart
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