Stephen Curry ve Klay Thompson istedi, Golden State Warriors rahat kazandı!

NBA play-off’ları Batı Konferansı şampiyonu olma mücadelesinde Golden State Warriors, Portland Trail Blazers’ı mağlup ederek serideki ilk maçtan galip ayrılan taraf oldu.
Üst üste 5. kez Batı Konferansı finalinde yer alan Golden State Warriors’ta 9/15 üçlük isabetiyle 36 sayı kaydeden Stephen Curry, galibiyetin mimarı oldu.
Sakatlığı nedeniyle Kevin Durant’tan yoksun bir şekilde mücadele eden Golden State’te Klay Thompson 26 sayı, Draymond Green 12 sayı, 10 ribaund, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.
2000 yılından bu yana ilk kez konferans finalinde yer alan Portland Trail Blazers’da Damian Lillard 19 sayı, 4 ribaund, 6 asist, CJ McCollum 17 sayı, 3 ribaund, 1 asistle oynadı.
Batı Konferansı şampiyonu olma mücadelesinde serinin ikinci maçı 17 Mayıs Cuma sabaha karşı 04.00’da Golden State Warriors ev sahipliğinde Oracle Arena’da oynanacak.