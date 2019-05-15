Son dakika! Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Çukurova Basketbol’u 80-68 yenerek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Ligde normal sezonunu ikinci sırada bitiren sarı-lacivertli takım, çeyrek finalde Beşiktaş, yarı finalde de Galatasaray’ı eleyerek finale yükseldi. Finalde, normal sezonu lider tamamlayan Çukurova Basketbol ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibine seride 3-1 üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

14. ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe, ligde üstü üste 2, toplamda ise 14. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

Ligde 2015-2016 sezonununda finalde Hatayspor karşısında şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, geçen sezon da Yakın Doğu Üniversitesi’ne üstünlük sağlayarak kupayı aldı.

GALATASARAY’I GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe, ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanının da sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım, 13 şampiyonluğu bulunan Galatasaray’ı geride bıraktı.

Lig tarihinde ayrıca Beşiktaş ve ODTÜ’nün üçer, MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.

SEZONU İKİ KUPAYLA KAPATTI

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunu iki kupayla kapattı.

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası’nın ardından ligde de mutlu sona ulaşmayı başardı.