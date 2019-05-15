SON DAKİKA Akhisarspor Galatasaray maçında şok protesto! Akhisarspor futbolcuları takım halinde…

Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından yapılan ödül töreninde Akhisarspor futbolcuları, hakem Suat Arslanboğa’nın kararlarını protesto ederek madalyalarını almaya gelmedi. Galatasaray’ın 3-1 kazandığı karşılaşmanın 77. dakikasında, Suat Arslanboğa’nın Miguel Lopes’in Diagne’ye yaptığı hareket sonrası Video Yardımcı Hakem’e (VAR) danışarak verdiği penaltı kararı sonrası ortalık karışmış, Miguel Lopes kırmızı kart görmüştü. Akhisarspor futbolcularının sert itirazlarına neden olan penaltı kararının yankıları seremonide de sürdü.
Akhisarspor futbolcuları, ikincilik madalyalarını almak için podyuma beklenirken, hiçbir futbolcu madalyasını almaya gelmedi. Sadece maçın oyuncusu seçilen Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk, ödülünü almak üzere podyuma çıktı. Fatih Öztürk, ödülünü alırken hiçbir federasyon yetkilisinin elini sıkmadı. Fatih Öztürk, soyunma odasına geri dönerken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile kısa süre sohbet etti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Fatih Öztürk’ü öperek tebrik etti.
Fatih Öztürk soyunma odasına geri döndükten sonra, normal şartlarda finalde ikinci olan takımın podyuma çıkması beklenirken, Akhisarspor cephesinden hiçbir isim seremoniye katılmadı. Bunun üzerine şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Akhisarspor futbolcularından önce podyuma çıkarak madalyalarını aldılar.
Akhisarspor takımı daha sonra sahaya çıkarak Galatasaraylı futbolcuları tebrik ettiler.