SON DAKİKA Akhisarspor Galatasaray maçında ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu

Ziraat Türkiye Kupası final maçının ikinci yarısında ortalık karıştı. Karşılaşmanın 77. dakikasında Diagne’nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrası Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem’e (VAR) gitti. VAR sonrası penaltı noktasını gösteren Suat Arslanboğa’ya Akhisarspor futbolcuları yoğun itirazda bulundu. Sinan Gümüş’ün penaltıdan attığı gol sonrası da gerginlik devam etti.

Pozisyonda Diagne’ye müdahalede bulunan Miguel Lopes, hakem Suat Arslanboğa’ya itirazını uzun süre sürdürdü. Bunun üzerine Suat Arslanboğa, Miguel Lopes’e çift sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Miguel Lopes, gördüğü kırmızı kartın ardından Galatasaray yedek kulübesine yöneldi. Fatih Terim’i alkışlayan Miguel Lopes, hakem Suat Arslanboğa’nın da önünde eğilerek selam verdi. Bu sırada Akhisarspor yedek kulübesinden fırlayan Bokila da Suat Arslanboğa’ya sert itirazlarda bulundu. Bunun üzerine Suat Arslanboğa, Bokila’ya da sarı kart gösterdi.

Suat Arslanboğa, gol sonrası Sinan Gümüş’e topu atan Fatih Öztürk ve itirazlarını sürdüren Güven Varol’a da sarı kart gösterdi. Akhisarspor futbolcuları, hakemi bir süre alkışladıktan sonra karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Karşılaşmanın son düdüğünden sonra da iki takım futbolcuları arasında gerginlik devam etti. Özellikle Bokila ve Manu’nun, oldukça sinirli oldukları gözlendi. Diagne’nin üzerine yürümek isteyen Manu, futbolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi.